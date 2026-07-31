동해 중부연안 '고수온 예비특보' 발령...포항시, 양식수산물 피해 차단 '총력'

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7개 사업 40억 투입…방제장비·시설개선·재해보험 등 선제 대응

순환펌프·액화산소 등 고수온 대응 장비 2000여 대 확보...현장 점검 강화

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북권에 폭염경보가 이어지고 동해중부 연안에 고수온 예비특보가 발령된 가운데 포항시가 양식수산물 피해 예방 선제 대응에 나섰다.

31일 국립수산과학원에 따르면 포항 연안에 형성됐던 냉수대가 지난 29일 소멸함에 따라 연안 수온이 빠르게 상승할 가능성이 커지고 있다.

육상양식장 강도다리 수조에 사육에 필요한 액화산소를 공급하는 모습.[사진=포항시]2026.07.31 nulcheon@newspim.com

현재 포항 연안의 평균 수온은 22~23℃ 수준이지만 폭염이 이어지고 따뜻한 외해수가 연안으로 유입될 경우 수온이 단기간에 고수온 기준까지 오를 수 있어 양식 어가의 각별한 주의와 선제적 대응이 요구된다.

앞서 국립수산과학원은 지난 30일 오후 4시를 기해 동해 중부 연안에 '고수온 예비특보'를 발표했다.

'고수온 예비특보'는 해역의 수온이 25℃에 도달했거나 도달할 것으로 예상되는 경우에 발표된다. 또 주의보는 수온이 28℃에 도달했거나 도달할 것으로 예상될 때, 경보는 28℃ 이상이 3일 이상 지속되거나 지속될 것으로 예상될 때 발표된다.

고수온 예비특보가 발표되자 포항시는 순환 펌프와 액화산소 공급 시설, 저층 취수라인, 히트펌프, 냉각기 등 고수온 대응 장비와 시설 확충, 재해보험료 지원 등 7개 사업에 총 40억 원을 투입하고 지역 내 육상 양식장 고수온 피해 차단 선제 대응에 들어갔다.

포항시는 이상수온 대응 지원사업에 4억 2100만 원을 투입해 순환 펌프 1051대와 액화산소 1218t을 지원했다. 또 고수온으로 면역력이 저하된 양식 생물의 질병과 폐사 위험을 줄이기 위해 수산 동물 예방 백신 지원 사업에 14억 8900만 원을 투입해 면역증강제 43t과 예방 백신 317L를 선제적으로 공급했다.

여기에 고수온과 정전 등 복합적인 재해 상황에도 안정적으로 대응할 수 있도록 12억 2300만 원을 들여 지역 양식장 16개소를 대상으로 취수 라인 개·보수와 액화산소 탱크, 비상발전기, 냉각기 등의 시설 개선을 지원하고 있다.

지난 2024년 고수온 피해 당시 폐사체 처리 모습.[사진=포항시] 2026.07.31 nulcheon@newspim.com

현재 포항 지역 양식장에는 순환 펌프와 액화산소 공급시설, 히트펌프, 냉각기 등 약 2000대의 고수온 대응 장비가 확보돼 있는 것으로 파악됐다.

포항시는 특보 발표에 따라 수온변화와 특보 상황을 문자메시지와 SNS 대화방으로 양식 어가에 실시간 전파하는 한편 양식장별 장비 작동 상태와 액화산소 확보 여부, 비상발전기와 취수 시설 관리 상태 등을 수시로 점검하고 고수온 단계별 관리 요령을 안내하고 있다.

오정흥 수산 정책 과장은 "기후변화로 고수온 발생이 반복되고 수온 변동성도 커지면서 양식 어가의 피해 우려가 높아지고 있다"며 "현장 상황을 면밀히 살피고 장비 지원과 시설 개선, 재해보험 지원을 적기에 추진해 양식업인 피해를 최소화하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

포항 지역에는 육상 양식장 39곳, 해상 가두리 17곳, 축제식 양식장 4곳과 복합 양식장 등을 포함해 총 100곳의 양식장에서 강도다리, 넙치 등 수산 동물 약 1195만 7000마리를 사육하고 있다.

nulcheon@newspim.com