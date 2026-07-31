강릉시의회, 민생안정지원금 지급 조례안 부결...제331회 임시회 마무리

AI 핵심 요약beta
- 강릉시의회는 31일 임시회 본회의를 끝내고 12일간 일정을 마쳤다.
- 본회의에서는 새마을운동조직 지원 조례 등 안건이 가결되고 민생안정지원금 조례안은 부결됐다.
- 추경예산안 일부 삭감 수정가결과 행정사무감사 계획 승인, 인구·문화 관련 자유발언이 이어졌다.
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시의회는 31일 제331회 임시회 제2차 본회의를 종료하며 12일간의 일정을 마쳤다.
이날 본회의에서는 행정위원회에서 심사한 '강릉시 새마을운동조직 지원 조례 일부개정 조례안' 등 3건의 안건이 가결됐다.
또 산업위원회에서 심사한 4개의 안건 중 '강릉 도시관리계획(용도지역, 시설: 유통업무 설비) 결정(변경) 의견청취안'을 포함한 3건이 통과했지만 '강릉시 민생안정지원금 지급 조례안'은 김용남 의원 외 8인이 발의한 수정안과 김홍수 의원의 반대토론, 김태완 의원의 찬성토론 후 표결에서 원안 및 수정안 모두 부결 처리됐다.
예산결산특별위원회에서는 '2026년도 제1회 추가경정예산안'에서 일반회계 세입예산 조정내역이 없고 세출 분야 3개 사업 1억 원이 삭감돼 수정 가결됐다. '2026년도 기금운용 계획 변경안'은 원안대로 가결됐다.
이어 본회의에서는 '본회의 의결을 요하는 행정사무감사 대상기관 승인의 건'과 '2026년도 행정사무감사 계획서 승인의 건'이 의결됐다.
김학진 의원이 '지속가능한 인구 성장 기반을 마련하기 위한 정책 제안', 유현민 의원이 '문화 창의 도시 강릉의 지속가능한 문화 생태계 중심 대전환 과제 제안'에 대해 10분 자유발언을 했다.
허병관 의장은 "폭염특보가 발효되고 있어 시민들의 안전 확보에 각별한 관심을 기울여주시길 바란다"며 "모두가 안전하게 여름을 보낼 수 있도록 책임 있는 행정을 펼쳐주시기를 당부드린다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com