GC녹십자, 일회성 요인에 2분기 실적 주춤…하반기 반등 기대

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영업이익 17억…고마진 품목 매출 이연

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자는 연결 기준 올해 2분기 매출 4212억원, 영업이익 17억원, 당기순이익 11억원을 기록했다고 31일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 15.8%, 영업이익은 93.8% 감소했다.

이번 실적은 GC녹십자웰빙의 연결 자회사 제외 효과와 함께 계절성 고마진 품목의 매출 인식이 하반기로 이연된 점이 일시적으로 반영된 결과다.

GC녹십자 본사 [사진=GC녹십자]

지난 3월 31일 GC녹십자는 재무구조 개선 및 핵심 사업 투자재원 확보를 위해 보유 중이던 GC녹십자웰빙 지분 전량을 GC(녹십자홀딩스)에 매각했다. 이를 통해 그룹 사업 포트폴리오를 효율적으로 재편하고 각 사의 본업 경쟁력 강화에 집중할 수 있는 기반을 마련했다.

독감백신 원액 매출이 세계보건기구(WHO) 지정 기관의 표준품 확보 일정이 지연되면서 생산과 공급 일정이 조정된 점도 영향을 미쳤다. 해당 물량은 7월 모두 출하돼 3분기 실적에 반영될 예정이다.

대표 고마진 품목인 헌터증후군 치료제 '헌터라제'의 해외 매출도 하반기에 집중될 전망이다.

미국 면역글로불린 제품 '알리글로(ALYGLO)'는 2분기 매출 405억원을 기록했다. 이는 전분기보다 약 10% 증가한 수준이다.

별도 기준 사업 부문별 매출은 혈장분획제제 1384억원, 처방의약품 865억원, 백신제제 552억원, 일반의약품·컨슈머헬스케어 363억원으로 집계됐다.

자회사 GC셀은 2분기 매출 416억원을 기록했으며, 당기순이익 22억원으로 2024년 이후 약 2년 만에 흑자 전환했다.

GC녹십자 관계자는 "백신 원액 생산 일정 순연과 자회사 연결 제외 등 일시적 요인으로 2분기 실적이 시장 기대를 밑돌았지만, 하반기에는 독감백신과 헌터라제 등 고수익 품목 매출이 반영되며 수익성 회복을 기대하고 있다"고 말했다.

sykim@newspim.com