브리타, 무타공 냉온정수기 '큐브 쿨' 출시 3개월 누적 성과 공개

AI 핵심 요약beta
- 브리타가 지난 4월 무타공 정수기 큐브 쿨을 출시했다.
- 큐브 쿨은 출시 3개월 만에 전작의 3배 이상 팔렸다.
- 소비자는 타공 불필요와 직접 관리 가능성을 꼽았다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 브리타가 지난 4월 출시한 무타공 냉온정수기 '큐브 쿨'의 출시 3개월 누적 성과를 발표했다. 큐브 쿨은 수도관 연결이나 주방 상판 타공 없이 전원만 연결하면 사용할 수 있는 제품이다.
최근 소비자들이 설치 과정이나 외부인의 방문에 부담을 느끼면서 직접 설치하고 관리하는 '자가설치 가전'에 대한 관심이 높아지고 있다. 이러한 소비자 수요에 맞춰 출시된 큐브 쿨은 전년 출시된 '큐브 온·정수기'의 초기 3개월 판매량 대비 3배 이상의 판매 성과를 기록했다고 브리타 측은 밝혔다.
브리타 자체 설문 조사 결과, 큐브 쿨 구매자의 67%는 '타공할 필요가 없어서'를, 45.9%는 '직접 관리가 가능해서'를 주요 구매 요인으로 선택했다. 응답 조사에서는 '수도 연결 없는 쉬운 설치와 이동'이 68%로 가장 높은 응답률을 보였다.
브리타 전 정수기에 호환되는 '막스트라 프로 필터(라임스케일 엑스퍼트)'가 수돗물 속 불순물과 석회질을 제거하며, 3중 UV-C 살균 시스템이 바이러스와 박테리아를 99. 99%까지 차단한다고 회사 측은 설명했다. 또한 5℃ 냉수와 5초 순간 가열 온수 시스템을 기반으로 총 6단계 온도 설정과 8단계 출수량 조절이 가능하다고 덧붙였다.
브리타 코리아 최선영 상무는 "큐브 쿨은 타공과 방문 관리라는 기존 정수기의 진입 장벽을 낮추면서도 브리타의 60년 정수 기술력과 구분된 냉온 기능을 모두 담아낸 제품"이라며 "앞으로도 소비자의 주거 형태와 라이프스타일 변화에 맞춘 솔루션을 통해 일상 속 수분 충전의 새로운 기준을 제시해 나갈 것"이라고 말했다.
whitss@newspim.com