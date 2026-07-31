카카오뱅크 노조 첫 파업..."서비스 정상 운영"

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크 노조가 31일 성과보상 개편 요구하며 첫 파업을 했다
- 조합원 1000명 중 700명 이상 파업 동참했으나 서비스는 정상 운영됐다
- 노사 임금·성과급 이견으로 조정 중지 후 쟁의 절차 거쳐 파업을 결정했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오뱅크 노동조합이 성과 보상체계 개편을 요구하며 31일 하루 전면 파업에 들어갔다. 인터넷전문은행 출범 이후 첫 파업이다.
금융권에 따르면 이날 민주노총 화섬식품노조 카카오뱅크 법인 조합원 1000여명 가운데 700명 이상이 파업에 참여했다.
이번 파업은 조합원들이 연차를 사용하는 방식으로 진행됐으며 별도의 집회는 없었다. 노조의 파업에도 카카오뱅크 서비스는 정상적으로 운영되고 있다. 대면업무를 하지 않는 인터넷은행 특성상 고객들이 체감하는 서비스 영향은 제한적이다.
카카오뱅크 관계자는 "고객 불편을 최소화하고 안정적 서비스 운영을 위해 최선을 다하고 있다"며 "출근 인력과 핵심업무 수행인력, 노사 단체협약에 따라 지정된 공동협력의무 인력을 중심으로 사전에 수립한 업무 연속성 계획에 따라 철저히 대응하고 있다"고 말했다.
카카오뱅크 노사는 올해 임금 교섭 과정에서 성과급 지급과 연봉 인상 등을 둘러싼 이견을 좁히지 못했다. 양측은 연봉 인상률 5∼6% 수준에서 논의했으나 최종 합의에는 이르지 못한 것으로 알려졌다. 구체적인 교섭 내용은 공개되지 않았다.
경기지방노동위원회는 노사 간 입장차가 커 조정을 이어가기 어렵다고 보고 지난 20일 조정 중지 결정을 내렸고, 카카오뱅크 노조는 이후 쟁의행위 찬반투표 등 관련 절차를 거쳐 파업을 결정했다. 조정 중지 이후 카카오뱅크 노사 간 추가 교섭은 없던 것으로 알려졌다.
romeok@newspim.com