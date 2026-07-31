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[종합] 자동차가 끌어올린 6월 산업활동…생산·소비·투자 동반 증가

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AI 핵심 요약

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  • 국가데이터처가 31일 6월 산업활동동향을 발표해 전산업·광공업생산과 소비·투자가 일제히 증가했다고 밝혔다.
  • 자동차 부품 수급 정상화와 신차 효과로 자동차·운송장비 생산·투자가 크게 늘고, 반도체 생산도 기저효과와 수요 증가로 반등했다.
  • 동행·선행지수가 동반 상승하며 경기 개선 흐름이 확인됐지만 건설은 전년 대비 부진하고 대외 불확실성도 여전하다고 진단했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전산업 2.3%·광공업 6.4%↑…나란히 6년 만에 최대폭
2분기 생산 0.9%↑·소매판매 1.7%↓…투자는 증가세 지속
재경부 "좋은 흐름과 일시 요인 혼재"…중동 불확실성은 여전

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 자동차 부품 수급 정상화와 국내외 수요 증가에 힘입어 지난달 생산과 소비, 투자가 일제히 증가했다. 전산업생산과 광공업생산은 각각 6년 만에 가장 큰 폭으로 늘었다.

자동차 생산 회복이 승용차 판매와 운송장비 투자까지 동시에 끌어올렸고, 반도체 생산도 전월 감소에 따른 기저효과와 메모리·비메모리 수요 증가로 반등했다는 분석이다.

국가데이터처는 31일 '2026년 6월 산업활동동향'을 발표했다. 동향에 따르면 지난달 전산업생산은 전월보다 2.3% 증가했는데, 이는 2020년 6월 2.9% 이후 6년 만에 가장 큰 증가 폭이다. 전년 같은 달과 비교하면 4.2% 늘었다.

정부는 6월 지표가 2분기 국내총생산(GDP)에서 나타난 경기 개선 흐름을 재확인했다고 평가했다. 다만 2분기 전체로는 소매판매가 감소했고, 건설기성도 전년 동기보다 4.6% 줄어 건설 부진이 이어졌다.

[AI 일러스트=김현구 기자] 2026.07.31 hyun9@newspim.com

◆ 자동차 생산 15.4%↑…부품 수급 정상화·신차 효과

광공업생산은 전자부품과 통신·방송장비 생산이 감소했지만 자동차와 반도체, 화학제품 생산이 늘면서 전월보다 6.4% 증가했다.

자동차 생산은 전월보다 15.4% 늘었다. 지난 3월 자동차 부품업체 화재로 발생했던 생산 차질이 해소되고 부품 수급이 정상화되면서 앞서 밀렸던 생산 물량이 출하된 영향이다. 아울러 신차 출시와 친환경차 수출 등 국내외 수요 증가, 개별소비세 인하 종료를 앞둔 차량 수요도 생산 증가에 영향을 미쳤다.

자동차 생산 회복은 소비와 투자에도 이어졌다. 승용차 판매가 늘면서 소매판매가 증가했고, 설비투자에서도 자동차를 중심으로 운송장비 투자가 확대됐다.

반도체 생산은 전월보다 4.5% 증가했다. 지난달 10.0% 감소한 데 따른 기저효과가 일부 작용한 가운데 메모리반도체와 비메모리반도체 수요가 늘었다.

국가데이터처 관계자는 "반도체 생산이 기업별 생산·출하 계획에 따라 월별로 큰 폭의 등락을 보일 수 있지만, 업황 자체는 견조한 흐름을 보이고 있다"고 평가했다.

서비스업생산은 정보통신이 3.0% 감소했지만 금융·보험이 2.8%, 운수·창고가 2.0% 늘면서 전월보다 0.7% 증가했다. 지난해 같은 달과 비교하면 5.3% 늘었다.

[AI 일러스트=김현구 기자] 2026.07.31 hyun9@newspim.com

◆ 승용차 판매 21.8%↑…기업 판촉행사도 소비 견인

소매판매는 전월보다 2.7% 증가했다. 의복 등 준내구재 판매가 1.7% 감소했지만 내구재와 비내구재가 각각 12.6%, 0.2% 늘었다.

내구재 가운데 승용차 판매는 전월보다 21.8% 증가했다. 자동차 생산 차질이 해소되고 신차 판매가 늘면서 승용차 소비도 큰 폭으로 확대됐다는 평가다. 아울러 일부 기업의 온누리상품권 지급과 포인트 추가 적립 등 행사로 인해 가전제품과 통신기기·컴퓨터 판매도 늘었다.

설비투자는 측정·분석기기 등 정밀기기를 중심으로 기계류 투자가 6.9% 증가했고, 자동차를 중심으로 운송장비 투자도 3.4% 늘어 전체적으로 5.8% 증가했다.

세부적으로 자동차 관련 설비투자는 13.1% 늘어난 반면 반도체 제조용 기계 투자는 0.1% 감소했다. 설비투자는 지난해 같은 달과 비교하면 21.7% 증가해 2021년 1월 이후 65개월 만에 가장 큰 증가 폭을 기록했다.

건설기성은 토목 공사실적이 1.3% 감소했지만 건축이 5.9% 늘면서 전월보다 4.1% 증가했다. 반도체 공장 등 비주거용 건축과 아파트 등 주거용 건축 공사실적이 모두 늘었다.

다만 지난해 같은 달과 비교하면 건설기성은 4.0% 감소했다. 전월 대비로는 두 달 연속 개선됐지만 전년 수준에는 여전히 미치지 못했다.

[AI 일러스트=김현구 기자] 2026.07.31 hyun9@newspim.com

◆ 선행지수 8개월 연속 상승…"한 달 수치보다 흐름 봐야"

현재 경기 상황을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 전월보다 0.5포인트(p) 상승한 100.3을 기록했다. 소매판매액지수 등이 감소했지만 수입액과 건설기성액 등이 증가하면서 상승 전환했다.

향후 경기 흐름을 예고하는 선행종합지수 순환변동치는 0.9p 오른 105.7을 나타냈다. 코스피와 수출입물가비율 등이 상승한 영향으로 8개월 연속 오름세를 이어갔다. 6월 지수에는 4~6월 코스피 등 3개월간의 움직임이 반영됐다.

재정경제부 관계자는 "경제심리가 개선됐고 반도체 수출 단가도 큰 폭의 상승 추세를 보이고 있다"며 "동행·선행지수는 한 달의 등락보다 큰 흐름을 보는 것이 중요해 월별 수치만으로 경기를 예측·평가하는 것은 적절하지 않다"고 설명했다.

2분기 전체로 보면 전산업생산은 전분기보다 0.9% 증가했다. 광공업생산과 서비스업생산은 각각 1.4%, 1.2% 늘었고, 설비투자는 3.6%, 건설기성은 0.4% 증가했다. 반면 소매판매는 1.7% 감소했다. 6월 소비가 반등했지만 2분기 전체 소비를 증가세로 돌리지는 못했다.

재경부 관계자는 "월별 지표는 변동성이 커 기저가 다시 기저를 낳으면서 오르내리는 경우가 있다"며 "6월 수치가 좋았지만 앞으로도 월별 지표는 왔다 갔다 할 수 있고, 이번 달의 높은 수치가 다음 달에는 기저로 작용할 수 있다"고 분석했다.

이어 "6월 지표는 기본적으로 좋은 부분과 일시적인 요인이 함께 작용했다"며 "일시적인 요인이 다음 달에 어떻게 반영될지는 지켜봐야 한다"고 덧붙였다.

정부는 7월에도 수출 호조와 소비·기업심리 개선세가 이어져 향후 경기에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하면서도, 미국과 이란의 무력 충돌 재개로 중동지역 긴장이 확대되는 등 대외 불확실성은 여전히 크다고 진단했다.

hyun9@newspim.com

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민주당 당대표 여론조사 보니 [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 8·17 더불어민주당 전당대회 당대표 적합도·선호도 여론조사에서 일반 국민은 정청래 후보, 민주당 지지층에선 김민석 후보가 앞서는 흐름이다. 오는 8월 1일 충청권 첫 지역 순회 합동 연설회와 경선 결과 발표를 앞두고 있어 민주당 전대 열기가 더욱 후끈 달아오르고 있다.     [서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 김민석(왼쪽부터), 정청래, 송영길 더불어민주당 당대표 후보가 29일 오후 서울 마포구 MBC에서 열린 방송토론회에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.07.29 photo@newspim.com ◆ NBS, 정청래 21% 김민석 19% 송영길 6% 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 27~29일 전국 성인 남녀 1000명을 대상으로 전화 면접조사를 진행한 NBS(전국지표조사)에 따르면, 차기 당대표 적합도 정청래 후보 21%, 김민석 후보 19%, 송영길 후보 6% 순이었다. 민주당 지지층에서는 김 후보 34%, 정 후보 29%, 송 후보가 9%로 나타났다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. ◆ 오마이뉴스 민주당 지지층, 김민석 41.6% 정청래 37.7% 송영길 9.5% 오마이뉴스 의뢰로 여론조사기관 에스티아이(STI)가 지난 27~28일 전국 18살 이상 성인 남녀 중 민주당 지지층과 무당층 1184명을 대상으로 실시한 당대표 후보 지지도 조사에서 김 후보 41.6%, 정 후보 37.7%, 송 후보 9.5%였다. 오마이뉴스 조사는 구조화된 질문지를 사용한 휴대전화 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다.  ◆ 뉴스토마토, 정청래 36.9% 김민석 28.0%, 송영길 9.2% 뉴스토마토가 여론조사 전문기관 미디어토마토에 의뢰해 지난 27~28일 전국 18살 이상 남녀 1033명을 대상으로 한 조사에서는 차기 당대표 선호도 1순위로 정 후보가 36.9%였다. 김 후보는 28.0%, 송 후보는 9.2%였다.  민주당 지지층에서는 김 후보가 44.9%로 정 후보 38.9%보다 높은 지지를 얻었다. 송 후보는 11.2%였다.  선호투표제 도입에 맞춰 실시한 2순위 선호도 조사에서는 송 후보가 33.9%로 가장 높은 응답을 받았다. 이어 김 후보가 12.9%, 정 후보 9.0% 순이다. 송 후보를 2순위로 선택한 57.9%는 김 후보를 1순위로 꼽았다. 36.9%는 정 후보를 선택했다. 미디어토마토 조사는 무선 전화 ARS 방식으로 진행됐다. 민주당은 이번 당대표 선거에 선호투표제를 처음 도입했다. 선호투표제는 유권자가 후보 한 명만 선택하는 것이 아니라 1·2·3순위 선호 후보를 함께 기입하는 방식이다. 먼저 1순위 득표를 집계해 과반 득표자가 나오면 그대로 당선자가 결정된다. 과반 득표자가 없을 땐 최하위 득표자의 2순위 표를 배분한다. 각 여론조사의 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  jeongwon1026@newspim.com 2026-07-31 10:20
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[히든스테이지] 즌·오아 첫 도전 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지'에 즌(zn)과 오아(OHAH)가 본선 무대를 펼친다. '히든 스테이지' 운영사무국은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 총 20팀의 영상을 순차적으로 공개한다. 31일 뉴스핌의 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 통해 즌은 '꼭 작별 인사인 것처럼'을, 오아는 '빛날 테니까'를 선보인다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 즌(zn, 위)과 오아(OHAH, 아래). 2026.07.30 alice09@newspim.com 먼저 오아는 '히든 스테이지' 지원 동기에 대해 "어릴 때부터 음악을 통해 많은 용기와 긍정 에너지를 선물 받아왔다. 이제는 저 역시 누군가에게 그런 마음을 전하는 아티스트가 되고 싶다는 꿈을 가지고 음악을 하고 있다"라고 말했다. 이어 "'히든 스테이지'는 제 음악과 이야기를 더 많은 사람들에게 들려줄 수 있는 기회라고 느껴 지원하게 됐다"라고 밝혔다. 오아가 선보인 '빛날 테니까'는 현실의 차가움과 불확실성 속에서도 스스로를 믿고 나아가자는 메시지를 담고 있다. 그는 "빛을 잃은 것 같은 순간조차 결국 더 강하게 반짝이기 위한 과정임을 노래하며, 청춘의 불안과 희망을 동시에 담아낸 곡"이라고 설명했다. 또한 "이 곡은 제가 세상에 보내는 응원이자, 지금을 견디고 있는 모든 이들에게 건네는 약속"이라고 소개했다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 오아. 2026.07.30 alice09@newspim.com 오아는 '히든 스테이지'를 통해 강렬한 포부를 던졌다. 그는 "열정과 꿈, 그리고 자유의 상징인 록페스티벌 무대에 섭외 0순위가 되는 것이 꿈"이라고 밝혔다. 또 "그리고 삶을 마무리하는 날까지 힘이 닿는 한 계속 무대에 서서 노래하고 싶다"라며 "제가 가진 긍정적인 에너지를 음악에 담아 더 많은 사람들에게 전하고, 제 노래를 듣는 순간만큼은 마음껏 웃고 행복할 수 있었으면 좋겠다"고 전했다. 즌은 이번 오디션을 통해 첫 도전에 나섰다. 즈은은 "대학 재학 내내 졸업 후 취업하는 것이 목표라고 말했다. 막상 졸업하고 나니, 앞으로 제 음악을 할 기회가 없을 수도 있단 생각에 슬퍼졌다"고 운을 뗐다. 이어 "그간 입밖으로 말해왔던 내 목표는 어쩌면 실패를 두려워하는 방어적인 마음에 말했던 진짜 제 목표가 아니라는 생각이 들었다"라며 "더 늦기 전에 도전해보고 싶어졌고, '히든 스테이지'는 제 첫 도전"이라고 강조했다. 즌은 본선에서 자작곡 '꼭 작별 인사인 것처럼'을 선곡했으며, 이 곡은 그의 첫 자작곡이기도 하다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 즌. 2026.07.30 alice09@newspim.com 즌은 "이 곡을 쓸 당시 유독 사람이 어려웠던 20대 초반이었다. '사랑해'라는 말이 꼭 작별 인사라도 되는 듯 내가 사랑하는 사람들은 다 나를 떠나는 것 같았다. 이 곡은 혼자 남겨진 채 중얼거리는 혼잣말 같은 노래"라고 설명했다. 다채로운 장르를 선보이고 있는 '히든 스테이지'의 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리, 김나라, 박희수, 혼즈, 변미리, 오아, 신직선, 도이주, 마린, 채수빈, 박지은 등 11명이 이름을 올렸다. 남성 개인 부문에서는 정상호(활동명 정점)·최혁준(심각한 개구리), 윤준, 윤태경, 정다운이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구, 블낫블과 혼성 팀 김은찬밴드와 채비가 참가한다. 이 중 신직선은 제2회 본선 경험을 가진 재도전자이며, 혼성팀 채비 역시 제3회 본선 출신으로 주목받고 있다. '히든 스테이지'의 마지막 영상은 오는 8월 28일 업로드된다. 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. alice09@newspim.com 2026-07-31 06:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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