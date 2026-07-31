기후부, 남부지역 가뭄 대응 강화…운문댐 대체취수 확대

AI 핵심 요약beta
- 기후에너지환경부가 31일 남부지역 가뭄 대응 긴급회의를 개최했다
- 운문댐 가뭄 심각 단계로 낙동강·금호강 대체취수를 확대했다
- 밀양·섬진강댐 가뭄 경계 상향 예상돼 생활·공업·농업용수 조정 방안을 검토했다
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밀양댐·섬진강댐 저수율 하락…8월 '경계' 전망
관계기관·지방정부 합동 대응체계 구축
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 기후에너지환경부(장관 김성환)가 남부지역 가뭄 장기화에 대비해 운문댐 대체취수를 확대하는 등 대응 강화에 나선다.
기후부는 서울 한강홍수통제소에서 '남부지역 가뭄 대응 관련 관계기관 긴급 대책회의'를 개최한다고 31일 밝혔다.
이번 회의는 김성환 기후부 장관 주재로 진행된다. 기상청과 한국수자원공사, 대구시, 경북도 등 가뭄 영향권 지방정부가 참석해 최근 강수 현황과 전망, 주요 댐의 용수 공급 대책과 기관별 협업 방안을 점검한다.
지난 27일 기준 대구·경북지역의 최근 1개월 강수량은 평년의 70.8% 수준에 그쳤다. 이에 운문댐은 가뭄 '심각' 단계에 진입했으며 밀양댐과 섬진강댐의 저수율도 각각 34.4%, 26.6%까지 낮아졌다.
따라서 기후부는 지난 15일 가뭄 '심각' 단계에 들어간 운문댐의 하천유지용수 공급량을 줄이고 낙동강과 금호강에서 대체취수를 시행하고 있다. 현재 생활·공업용수 공급에는 차질이 없는 것으로 확인됐다.
가뭄이 이어질 경우 금호강 도수로를 가동해 생활·공업용수를 추가로 확보하는 방안도 논의한다.
밀양댐과 섬진강댐은 8월 초 가뭄 관리 단계가 '경계'로 상향될 것으로 전망된다. 기후부는 생활·공업용수를 하천수 등 다른 수원으로 대체하고 농업에 지장이 없는 범위에서 농업용수 공급량을 일부 줄이는 방안을 검토한다.
김성환 장관은 "유관기관 간 협조체계를 강화하고 선제적으로 대응해 남부지역 가뭄에 대비하겠다"며 "용수 공급에 차질이 발생하지 않도록 가뭄이 완화될 때까지 주요 댐의 현황과 기관별 대비 태세를 지속적으로 점검하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com