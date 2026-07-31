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AI 수익성 입증에 강제청산 진정...증권가 "반도체 조정 막바지"

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AI 핵심 요약

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  • 국내 증시는 31일 마이크로소프트·아마존의 AI 투자 유지와 클라우드 실적 호조로 투자심리가 회복됐다.
  • 시타델이 레버리지 헤지펀드 포지션을 인수해 강제청산 공포가 진정되며 반도체주 디레버리징 압력이 후반부에 접어들었다.
  • 전문가들은 이번 조정이 막바지에 진입했다고 보면서도 미 금리와 개인 투자자 수급에 따라 변동성 고착 가능성을 경계했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

MS·아마존 실적에 투자심리 회복
시타델 포지션 인수로 수급 불안 완화
"조정 마무리 국면"…남은 변수는 美 금리·개인 수급

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 최근 한 달간 국내 증시를 짓눌렀던 인공지능(AI) 투자 회수 우려가 마이크로소프트와 아마존의 실적 발표로 상당 부분 걷혔다. AI 관련주 급락을 키운 글로벌 헤지펀드의 강제청산 공포까지 진정되면서 반도체주 조정이 마무리 국면에 들어섰다는 진단이 나온다.

31일 금융투자업계에 따르면 마이크로소프트는 2026 회계연도 4분기(2026년 4월~6월) 실적 발표에서 클라우드 사업부 매출 증가율이 4년 만에 최고치를 기록했다고 밝혔다. 연간 AI 설비투자(CAPEX) 예상액은 기존 계획을 그대로 유지했다. 아마존도 같은 날 클라우드 사업부 실적 호조를 기록, CAPEX 규모를 기존 2000억 달러에서 2200억 달러로 200억 달러(약 28조 원) 상향 조정했다.

최근 시장에서는 미국 빅테크의 AI 투자가 실제 수익으로 이어질 수 있을지에 대한 의문이 글로벌 반도체주 조정의 핵심 원인으로 지목됐다. 그러나 마이크로소프트와 아마존이 시장 예상치를 웃도는 클라우드 실적을 내놓고 AI CAPEX 확대 계획도 유지하면서 투자심리가 빠르게 회복되는 분위기다.

아마존웹서비스(AWS) 로고 [자료=블룸버그]

김동원 KB증권 리서치본부장은 "마이크로소프트는 컨퍼런스콜에서 클라우드 고객 수요가 공급을 초과하고 있으며 부품 가격 상승분도 신규 계약에 반영하겠다고 밝혔다"며 "결국 수익성을 유지하면서도 투자를 계속할 수 있다는 의미"라고 진단했다.

김동원 본부장은 이어 "아마존웹서비스(AWS)도 4년 만에 최대 매출 성장을 기록했고 수요가 공급을 크게 상회하고 있다는 점을 확인하면서 CAPEX를 상향했다"며 "앞으로도 AI 투자는 지속적으로 증가할 가능성이 높다"고 내다봤다.

수익성 확인이 곧 투자 지속의 근거가 된다는 해석도 나왔다. 황승택 하나증권 리서치센터장은 "시장에서는 AI와 비즈니스를 접목할 수 있는 부분이 클라우드라고 예상했는데 아마존과 마이크로소프트, 구글이 클라우드에서 수익을 내고 있다고 확인시켜줬다"며 "프리캐시플로우(잉여현금흐름)에 대한 우려는 남아 있지만 수익 실현을 시장 예상보다 가파르게 하고 있다는 점은 긍정적"이라고 평가했다.

◆ 강제청산 공포도 진정…"수급 왜곡 상당 부분 해소"

반도체주 급락을 키웠던 또 다른 변수는 레버리지 헤지펀드의 강제청산 가능성이었다. 오픈AI 연구원 출신 레오폴드 아셴브레너가 이끄는 헤지펀드 시추에이셔널어웨어니스캐피털은 차입을 활용해 SK하이닉스 미국예탁증권(ADR)과 코어위브 등 AI 관련주에 집중 투자해왔다. 그러나 이번 기술주 조정으로 대규모 손실이 발생하면서 마진콜(추가 담보금 납입 요구)에 직면했고, 보유 주식을 대거 처분할 수 있다는 우려가 시장에 확산됐다.

우려를 걷어낸 것은 글로벌 헤지펀드 시타델이었다. 시타델이 시추에이셔널의 포지션 대부분을 인수하면서 추가적인 디레버리징(레버리지 축소)에 따른 대규모 매도 압력이 상당 부분 완화됐다는 평가가 나온다. 실제 거래 성사 직후 미국 나스닥100지수는 3% 넘게 반등하며 시장도 강제청산 우려 완화를 긍정적으로 받아들였다.

김동원 본부장은 "시타델은 대표적인 롱숏 헤지펀드로 이들이 포지션을 인수했다는 것은 반도체 관련 업종을 좋게 보고 있다는 의미"라며 "최근 주가 급락은 펀더멘털보다는 심리적 변동성 때문이었기 때문에 투자심리에도 긍정적인 영향을 줄 것"이라고 밝혔다.

이병건 DB증권 리서치센터장은 "강제청산 리스크가 완전히 없어졌다고 단언하기는 어렵지만 상당 부분 포지션 변화가 나타난 것으로 보인다"며 "오늘 아침 시장 호가 흐름만 봐도 영향이 있는 것 같다"고 설명했다.

디레버리징이 후반부에 접어들었다는 진단도 나온다. 한지영 키움증권 연구원은 "최근 반도체주 급락에는 레버리지 펀드들의 손실로 인한 강제 매도 물량 압박이 존재했지만, 레오폴드 펀드의 청산은 디레버리징 작업이 후반부에 도달한 것으로 볼 수 있다"며 "디레버리징 확산으로 인한 주도주들의 주가 및 수급 왜곡 현상이 지속될 가능성을 낮게 가져갈 필요가 있다"고 분석했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 코스피가 전장 종가보다 15% 이상 상승하며 6430선에 거래가 진행되고 있는 31일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에 SK하이닉스·삼성전자 주가 지수가 표시되고 있다. 2026.07.31 yeawon2@newspim.com

◆ "조정 막바지 진입"…AI 반도체 투자심리 회복 기대

전문가들은 AI 투자 우려 완화와 강제청산 리스크 축소를 계기로 반도체주에 대한 투자심리가 회복되면서 이번 조정도 사실상 마무리 국면에 접어들었다고 진단했다. 다만 반등이 이어지더라도 변동성은 과거보다 높은 수준을 유지할 가능성이 크다고 봤다.

김동원 본부장은 "메모리와 기판에서 수요 충족률이 해소되지 않는 '수요 연쇄 도미노 현상'이 발생하고 있다"며 "빅테크 고객사들이 AI 공급망 업체에 3년이 아니라 5년 장기 공급 계약을 요구하는 상황으로, 수요의 가시성을 길고 넓게 볼 수 있다"고 말했다.

이에 수혜는 국내 메모리 대장주로 향할 것이라는 전망이 나온다. 황승택 센터장은 "시장에서 나오던 우려가 돈을 들인 만큼 회수할 수 있다는 안도로 전환되다 보면 AI 관련 투자가 계속될 수 있다는 인식이 생길 것"이라며 "그 수혜는 삼성전자나 SK하이닉스 등 반도체 기업들이 받을 가능성이 높다"고 말했다.

황 센터장은 "삼성전자와 SK하이닉스 모두 장기 공급 계약을 통해 중장기적으로 이익 안정성이 담보되고 있다는 점이 시장에 안도감을 주고 있다"며 "그런 측면에서 시장이 빠르게 회복할 수 있다"고 내다봤다.

반등을 낙관하기엔 이르다는 시각도 있다. 김학균 신영증권 리서치센터장은 "지금 레벨이면 반도체주는 상당히 저평가된 상태"라면서도 "최근 한 달 동안 가졌던 우려들이 많이 완화되기는 했지만 그 자체가 해결되기는 어렵기 때문에 변동성이 뉴노멀(새 기준·New Normal)이 될 것"이라고 말했다.

향후 반등의 지속 여부는 미국 금리와 개인 수급 회복이 좌우할 것으로 전망됐다. 김동원 본부장은 "AI 투자에서는 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 방향성이 변수"라며 "지정학적 사태는 시간이 지나며 해결될 가능성이 높고 중국 메모리 경쟁 심화 가능성은 다소 비약된 부분이 있다"고 강조했다.

김학균 센터장도 "매크로 변수 중에는 미국 금리가 제일 중요하다"며 "현재 미국 금리가 크리티컬한 레벨에 있기 때문에 금리가 더 올라가게 되면 위험 자산으로서의 에쿼티가 타격을 받을 수 있다"고 짚었다.

관건은 개인 수급의 회복 속도다. 황승택 센터장은 "그동안 시장이 많이 빠져있었기 때문에 전체적으로 투자심리는 회복되고 있지만 개인 투자자들이 다시 돌아오는지가 관건"이라고 설명했다.

rkgml925@newspim.com

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민주당 당대표 여론조사 보니 [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 8·17 더불어민주당 전당대회 당대표 적합도·선호도 여론조사에서 일반 국민은 정청래 후보, 민주당 지지층에선 김민석 후보가 앞서는 흐름이다. 오는 8월 1일 충청권 첫 지역 순회 합동 연설회와 경선 결과 발표를 앞두고 있어 민주당 전대 열기가 더욱 후끈 달아오르고 있다.     [서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 김민석(왼쪽부터), 정청래, 송영길 더불어민주당 당대표 후보가 29일 오후 서울 마포구 MBC에서 열린 방송토론회에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.07.29 photo@newspim.com ◆ NBS, 정청래 21% 김민석 19% 송영길 6% 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 27~29일 전국 성인 남녀 1000명을 대상으로 전화 면접조사를 진행한 NBS(전국지표조사)에 따르면, 차기 당대표 적합도 정청래 후보 21%, 김민석 후보 19%, 송영길 후보 6% 순이었다. 민주당 지지층에서는 김 후보 34%, 정 후보 29%, 송 후보가 9%로 나타났다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. ◆ 오마이뉴스 민주당 지지층, 김민석 41.6% 정청래 37.7% 송영길 9.5% 오마이뉴스 의뢰로 여론조사기관 에스티아이(STI)가 지난 27~28일 전국 18살 이상 성인 남녀 중 민주당 지지층과 무당층 1184명을 대상으로 실시한 당대표 후보 지지도 조사에서 김 후보 41.6%, 정 후보 37.7%, 송 후보 9.5%였다. 오마이뉴스 조사는 구조화된 질문지를 사용한 휴대전화 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다.  ◆ 뉴스토마토, 정청래 36.9% 김민석 28.0%, 송영길 9.2% 뉴스토마토가 여론조사 전문기관 미디어토마토에 의뢰해 지난 27~28일 전국 18살 이상 남녀 1033명을 대상으로 한 조사에서는 차기 당대표 선호도 1순위로 정 후보가 36.9%였다. 김 후보는 28.0%, 송 후보는 9.2%였다.  민주당 지지층에서는 김 후보가 44.9%로 정 후보 38.9%보다 높은 지지를 얻었다. 송 후보는 11.2%였다.  선호투표제 도입에 맞춰 실시한 2순위 선호도 조사에서는 송 후보가 33.9%로 가장 높은 응답을 받았다. 이어 김 후보가 12.9%, 정 후보 9.0% 순이다. 송 후보를 2순위로 선택한 57.9%는 김 후보를 1순위로 꼽았다. 36.9%는 정 후보를 선택했다. 미디어토마토 조사는 무선 전화 ARS 방식으로 진행됐다. 민주당은 이번 당대표 선거에 선호투표제를 처음 도입했다. 선호투표제는 유권자가 후보 한 명만 선택하는 것이 아니라 1·2·3순위 선호 후보를 함께 기입하는 방식이다. 먼저 1순위 득표를 집계해 과반 득표자가 나오면 그대로 당선자가 결정된다. 과반 득표자가 없을 땐 최하위 득표자의 2순위 표를 배분한다. 각 여론조사의 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  jeongwon1026@newspim.com 2026-07-31 10:20
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[히든스테이지] 즌·오아 첫 도전 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지'에 즌(zn)과 오아(OHAH)가 본선 무대를 펼친다. '히든 스테이지' 운영사무국은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 총 20팀의 영상을 순차적으로 공개한다. 31일 뉴스핌의 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 통해 즌은 '꼭 작별 인사인 것처럼'을, 오아는 '빛날 테니까'를 선보인다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 즌(zn, 위)과 오아(OHAH, 아래). 2026.07.30 alice09@newspim.com 먼저 오아는 '히든 스테이지' 지원 동기에 대해 "어릴 때부터 음악을 통해 많은 용기와 긍정 에너지를 선물 받아왔다. 이제는 저 역시 누군가에게 그런 마음을 전하는 아티스트가 되고 싶다는 꿈을 가지고 음악을 하고 있다"라고 말했다. 이어 "'히든 스테이지'는 제 음악과 이야기를 더 많은 사람들에게 들려줄 수 있는 기회라고 느껴 지원하게 됐다"라고 밝혔다. 오아가 선보인 '빛날 테니까'는 현실의 차가움과 불확실성 속에서도 스스로를 믿고 나아가자는 메시지를 담고 있다. 그는 "빛을 잃은 것 같은 순간조차 결국 더 강하게 반짝이기 위한 과정임을 노래하며, 청춘의 불안과 희망을 동시에 담아낸 곡"이라고 설명했다. 또한 "이 곡은 제가 세상에 보내는 응원이자, 지금을 견디고 있는 모든 이들에게 건네는 약속"이라고 소개했다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 오아. 2026.07.30 alice09@newspim.com 오아는 '히든 스테이지'를 통해 강렬한 포부를 던졌다. 그는 "열정과 꿈, 그리고 자유의 상징인 록페스티벌 무대에 섭외 0순위가 되는 것이 꿈"이라고 밝혔다. 또 "그리고 삶을 마무리하는 날까지 힘이 닿는 한 계속 무대에 서서 노래하고 싶다"라며 "제가 가진 긍정적인 에너지를 음악에 담아 더 많은 사람들에게 전하고, 제 노래를 듣는 순간만큼은 마음껏 웃고 행복할 수 있었으면 좋겠다"고 전했다. 즌은 이번 오디션을 통해 첫 도전에 나섰다. 즈은은 "대학 재학 내내 졸업 후 취업하는 것이 목표라고 말했다. 막상 졸업하고 나니, 앞으로 제 음악을 할 기회가 없을 수도 있단 생각에 슬퍼졌다"고 운을 뗐다. 이어 "그간 입밖으로 말해왔던 내 목표는 어쩌면 실패를 두려워하는 방어적인 마음에 말했던 진짜 제 목표가 아니라는 생각이 들었다"라며 "더 늦기 전에 도전해보고 싶어졌고, '히든 스테이지'는 제 첫 도전"이라고 강조했다. 즌은 본선에서 자작곡 '꼭 작별 인사인 것처럼'을 선곡했으며, 이 곡은 그의 첫 자작곡이기도 하다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 즌. 2026.07.30 alice09@newspim.com 즌은 "이 곡을 쓸 당시 유독 사람이 어려웠던 20대 초반이었다. '사랑해'라는 말이 꼭 작별 인사라도 되는 듯 내가 사랑하는 사람들은 다 나를 떠나는 것 같았다. 이 곡은 혼자 남겨진 채 중얼거리는 혼잣말 같은 노래"라고 설명했다. 다채로운 장르를 선보이고 있는 '히든 스테이지'의 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리, 김나라, 박희수, 혼즈, 변미리, 오아, 신직선, 도이주, 마린, 채수빈, 박지은 등 11명이 이름을 올렸다. 남성 개인 부문에서는 정상호(활동명 정점)·최혁준(심각한 개구리), 윤준, 윤태경, 정다운이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구, 블낫블과 혼성 팀 김은찬밴드와 채비가 참가한다. 이 중 신직선은 제2회 본선 경험을 가진 재도전자이며, 혼성팀 채비 역시 제3회 본선 출신으로 주목받고 있다. '히든 스테이지'의 마지막 영상은 오는 8월 28일 업로드된다. 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. alice09@newspim.com 2026-07-31 06:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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