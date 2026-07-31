유현민 의원 "관음사 이전·문화 벨트 조성으로 원도심 상권·야간경제 살리자"

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"행정은 지원하되 간섭하지 말아야…문화재단 컨트롤타워 역할 필요"

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시의회 유현민 의원이 강릉을 '문화 창의 도시'로 전환하기 위한 과제로 청년 예술인 생태계 구축과 강릉단오제·지역 콘텐츠 활용, 그리고 포교당 관음사 이전을 통한 원도심 상권 재편을 제안했다.

유 의원은 특히 중앙시장 인근 문화재 규제를 풀고 홍제동 무선국 터로 관음사를 이전해 전통시장 현대화·도시재생과 연계하는 방안을 구체적으로 내놨다.

유 의원은 31일 제331회 강릉시의회 임시회 제2차 본회의 10분 자유발언에서 "강릉다운 문화가 무엇인지, 시민이 체감하는 예술경제를 어떻게 만들 것인지가 핵심 질문"이라며 "행정은 문화예술을 아낌없이 지원하되 간섭과 통제는 지양해야 한다"고 밝혔다.

강릉시의회 유현민 의원.[사진=강릉시의회] 2026.07.31 onemoregive@newspim.com

그는 첫 번째 과제로 청년 예술인 유입·정착을 위한 지속 가능한 예술·공연 생태계 구축을 제시했다. 이를 위해 강릉문화재단 기능을 강화해 단순 지원기관을 넘어 '문화 컨트롤타워' 역할 수행, 재단 중심의 예술인 지원·민간 협업 플랫폼 구축으로 관외로 유출되던 문화소비를 강릉으로 유입, 원도심을 잇는 문화 벨트를 조성해 비어 있는 상가·유휴공간을 갤러리·창작 스튜디오 등 예술 창업 공간으로 전환하는 방안을 제안했다.

유 의원은 "이런 자생적 문화예술 생태계가 만들어져야 청년 예술인이 강릉을 떠나지 않고 뿌리내릴 수 있다"고 강조했다.

두 번째 과제로는 강릉 고유의 역사·전통·글로벌 콘텐츠를 활용한 지역경제 활성화를 제시했다. 그는 세계적인 인류무형유산인 강릉단오제를 언급하며 "보존을 넘어 디지털 콘텐츠 강화와 상설 콘텐츠 구축을 통해 세계 최고 수준의 축제로 확장해야 한다"고 했다.

유 의원은 "강릉다운 문화가 시민 일상과 지역 삶의 터전 속에서 구체적으로 실현될 때 '문화 창의 도시' 비전이 의미를 갖는다"고 말했다.

유 의원 발언의 핵심은 중앙시장 인근 포교당 관음사 이전을 통한 원도심 상권 재편이다. 그는 "중앙시장 주변 포교당 관음사 일대는 문화재보호법 등 중첩된 규제로 자생적 성장 동력이 막혀 있다는 문제제기가 지속돼 왔다"며 "문화관광 활성화와 원도심 상권 회복을 위해 관음사 이전을 검토해야 한다"고 밝혔다.

이전 대상지로는 홍제동 약 3000평 규모 무선국 부지를 제안했다. 기존 관음사 부지는 '현대식 주상복합 시장'으로 개발해 상권·주거·주차를 결합한 도심형 복합시설로 조성하고 홍제동 무선국 터는 '관광형 명품 사찰'로 조성해 종교·관광 기능을 결합한 새로운 랜드마크로 육성해야 한다고 했다.

유 의원은 "이렇게 재편할 경우 원도심 상권 회복과 함께 주차난 해소, 체류형 관광 기반 마련 효과를 동시에 기대할 수 있다"고 했다.

유 의원은 "이번 제안은 사찰 하나를 옮기자는 차원이 아니라 흐름이 끊겨가는 원도심에 상업과 문화, 종교와 자연이 함께 작동하는 거대한 동력을 만들자는 제안"이라며 "강릉 고유의 색깔과 숨결은 어떤 도시도 모방할 수 없는 자산이며, 결국 문화가 강릉의 가장 강력한 경쟁력"이라고 강조했다.

마지막으로 그는 집행기관을 향해 청년 예술인·문화재단 중심의 예술 생태계 구축, 단오제·역사 인물 콘텐츠 강화,

포교당 관음사 이전 및 홍제동 무선국 터 활용에 대한 실질적 검토와 로드맵 마련을 요청하며 발언을 마무리했다.

onemoregive@newspim.com