유진투자증권, ATP 서울오픈 2년 연속 타이틀 후원

AI 핵심 요약beta
- 유진투자증권은 31일 10월 24일 서울오픈 타이틀스폰서 참여를 밝혔다다
- 올해 서울오픈은 챌린저 125등급으로 우승자에 ATP포인트 125점과 총상금 22만5000달러를 제공한다
- 유진투자증권은 8월 넥스트젠 인비테이셔널을 열어 유망주에게 상금과 서울오픈 와일드카드를 제공하며 테니스 투자 확대를 예고했다
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차세대 선수 발굴 프로그램도 함께 후원
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유진투자증권은 오는 10월 24일부터 11월 1일까지 서울 올림픽공원 테니스코트에서 열리는 '2026 ATP 서울오픈 국제 남자 챌린저 테니스대회'의 타이틀스폰서로 참여한다고 31일 밝혔다.
대회 공식 명칭은 '2026 유진투자증권 서울오픈 국제 남자 챌린저 테니스대회'로 정해졌다. 유진투자증권은 지난해에 이어 2년 연속 서울오픈 타이틀스폰서를 맡는다.
유진투자증권은 2022년 26년 만에 국내에서 열린 남자프로테니스(ATP) 코리아오픈 후원을 계기로 테니스 대회 후원을 시작했다.
올해 서울오픈은 우승자에게 ATP 랭킹 포인트 125점을 주는 챌린저 125 등급 대회다. 총상금은 22만5000달러다.
회사에 따르면 지난해 대회에는 약 1만5000명의 관중이 방문했다. 주말에 열린 단식 준결승과 결승 경기에는 약 1만2000명이 경기장을 찾았다.
유진투자증권은 서울오픈과 함께 차세대 선수 발굴을 위한 '유진투자증권 넥스트젠 인비테이셔널 로드 투 서울오픈'도 후원한다.
넥스트젠 인비테이셔널은 오는 8월 3~7일 해비치 강동 테니스클럽에서 열린다. 18세 미만 남자 유망주 8명이 참가한다.
우승자에게는 상금 500만원과 2026 유진투자증권 서울오픈 본선 와일드카드를 준다. 준우승자는 상금 250만원과 서울오픈 예선 와일드카드를 받는다.
유진투자증권은 지난해에 이어 서울오픈조직위원회와 유망주 대회를 준비했다. 앞으로 선수와 팬이 참여할 수 있는 테니스 관련 프로그램을 확대할 계획이다.
이상식 유진투자증권 경영전략본부장은 "한국 테니스의 미래를 위해서는 차세대 유소년 선수들에 대한 지속적인 투자가 필요하다"며 "서울오픈이 선수들의 꿈을 실현하고 팬들과 함께 즐기는 대회가 되도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com