대신증권, 내달 7일 하반기 증시전망 라이브 세미나

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 대신증권은 오는 8월 7일 오후 4시 공식 유튜브 채널 '대신TV'에서 '2026년 하반기 증시전망, 화려한 피날레가 남았다'를 주제로 마켓인사이트 라이브 세미나를 진행한다고 31일 밝혔다.
세미나에는 이경민 대신증권 리서치센터 부장이 강사로 나선다. 최근 증시 변동성에 영향을 미치는 거시경제 변수와 국내외 금융시장 흐름을 점검하고 하반기 증시 방향과 투자 전략을 설명할 예정이다.
주요 분석 대상은 ▲금리 ▲환율 ▲글로벌 경기 흐름 ▲기업 실적 등이다. 업종별 투자 포인트와 투자 아이디어를 살펴보고 시장 환경 변화에 따라 개인투자자들이 점검해야 할 주요 사안도 다룬다.
세미나는 대신TV를 통해 실시간으로 진행된다.
김광민 대신증권 영업지원센터장은 "최근 시장 변동성이 확대되면서 투자자들의 고민도 커지고 있다"며 "이번 라이브 세미나가 하반기 시장을 전망하고 투자 전략을 점검하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.
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