한미약품 평택 비만약 생산기지, 2회 연속 최고 안전등급 획득

AI 핵심 요약beta
- 한미약품이 31일 평택제조센터가 PSM 평가에서 최고등급 P를 받았다고 밝혔다.
- 평택제조센터는 2022년에 이어 2회 연속 P등급을 획득해 제약·바이오 업계 첫 사례가 됐다.
- 한미약품은 위험·유해요인 발굴과 예방 중심 안전관리 체계를 강화해 생산 경쟁력을 높여가겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품은 평택제조센터가 고용노동부의 공정안전관리(PSM) 이행상태 정기평가에서 최고 등급인 'P등급'을 획득했다고 31일 밝혔다.
평택제조센터는 지난 2022년에 이어 올해도 P등급을 받아 최고 등급을 유지했다. 회사에 따르면 제약·바이오 업계에서는 처음으로 2회 연속 P등급을 획득했다.
공정안전관리(PSM)는 고용노동부가 중대산업사고 예방을 위해 위험설비와 유해물질을 취급하는 사업장의 안전관리 수준을 평가하는 제도다. 평가 결과에 따라 P(우수), S(양호), M+(보통), M-(불량) 등급을 부여한다.
한미약품은 평택제조센터가 위험성평가 고도화와 유해·위험요인 발굴, 현장 중심 안전활동, 예방 중심 안전관리 체계 운영 등에서 높은 평가를 받았다고 설명했다.
회사는 평택제조센터와 팔탄제조센터를 중심으로 환경·보건·안전(EHS) 관리체계를 강화하고 있으며, 데이터 기반 안전관리와 예방 중심 시스템 운영을 통해 생산 경쟁력을 높여 나갈 계획이다.
김세권 평택제조센터장은 "2회 연속 PSM 최고등급 획득은 임직원들이 안전을 최우선 가치로 삼고 실천해온 결과"라며 "선제적 위험관리와 체계적인 안전관리 활동을 지속 강화하겠다"고 말했다.
평택제조센터는 한미그룹의 바이오의약품 생산기지로, 비만·대사질환 치료제와 바이오의약품 등을 생산하고 있다.
sykim@newspim.com