테슬라, 中사업부 매각 검토...스페이스X와 합병 위한 사전포석

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 테슬라(TSLA)가 중국 사업부 매각을 검토하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 현지시간 30일 보도했다. 우주항공 계열사 스페이스X(SPCX)와 합병하기 위한 사전 정지 작업이라는 해석이 나온다.

소식통에 따르면 최근 테슬라의 일부 경영진은 일론 머스크 대표(CEO)로부터 스페이스X와 잠재적인 합병에 앞서 중국 사업부 분리를 준비하라는 지시를 받았다. 또 다른 소식통은 테슬라 측 자문가들이 중국 사업부 분사(스핀오프)와 매각, 또는 사업부 폐쇄 등에 대해 논의해 왔다고 전했다.

다만 테슬라가 중국 사업을 얼마나 빠르게 분리·매각할 수 있을지는 불확실하며 해당 계획 자체가 향후 변경될 수도 있다고 한다.

테슬라와 스페이스X의 CEO를 겸하고 있는 머스크는 최근 두 회사를 인공지능(AI) 사업 중심으로 재편하면서 두 회사의 상호 시너지 효과를 강조해 왔다. 지난달(6월) 스페이스X의 상장 이후 투자자와 애널리스트들의 관심 또한 양의 합병 가능성으로 옮겨갔다.

지난주 머스크는 투자자들에게 "당연히 실적 컨퍼런스콜에서 기업 합병과 같은 사안에 대해 이야기를 할 수는 없다"며 "적절한 절차를 거쳐야 한다"고 했다.

내부 사정을 잘 아는 인사들은 머스크가 배터리 셀의 중국 의존도가 높다는 점을 특히 우려해 왔다며 베이징이 대만을 침공할 경우 테슬라의 반도체 확보에 차질이 생길 수 있다는 점도 걱정했다고 전했다. 이들 관계자는 전쟁 가능성에 대비해 2026년이나 2027년까지 관련 준비를 마치는 게 목표였다고 설명했다.

테슬라의 중국 사업부를 떼내는 것은 스페이스X가 미국의 주요 방산 계약업체라는 점에서 발생할 수 있는 이해충돌을 제거하는 데도 도움이 된다. 스페이스X는 첩보 위성의 발사와 (우크라이나 등) 전쟁 지역에서의 인터넷 서비스 제공을 맡으며 미국 정부의 주요 방산 계약업체 중 하나로 자리잡았다.

테슬라와 스페이스X의 합병은 중국 당국의 강도 높은 조사를 불러올 수 있다. 미국 정부와 계약을 맺고 있는 방산업체(스페이스X)가 중국 안에서 테슬라 공장을 지배한다는 것은 중국 당국 입장에서 마뜩치 않다. 중국 내 공급망이 미국의 군사용도로 전용될 소지가 있고, 테슬라가 보유한 중국 내 약 200만 명에 달하는 고객 데이터가 미국으로 넘어갈 수 있어서다.

때문에 테슬라와 스페이스X의 순조로운 합병을 위해서는 분사가 됐든 매각의 형태든 테슬라의 중국 사업부를 분리하는 게 여러모로 안전하다.

테슬라는 상하이에 두 개의 공장을 두고 있다. 이 공장들은 중국 내에서 판매되는 전기차와 배터리를 생산한다. 미국을 제외한 세계 각국으로도 제품을 수출한다. 중국은 미국에 이어 테슬라의 두 번째 큰 시장으로 올해 상반기 전체 매출의 약 18%를 차지했다.

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