BNK경남은행, 건설근로자공제회와 손잡고 '건설근로자 희망대출' 특별 판매

AI 핵심 요약beta
- BNK경남은행이 31일 건설근로자 특화 대출을 특별 판매했다
- 퇴직공제금 적립 건설근로자 대상 최대 3500만원 대출이다
- BNK경남은행은 포용금융 확대와 금융취약계층 지원을 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = BNK경남은행이 속한 BNK금융그룹이 건설근로자공제회와 협약을 맺고 '건설근로자 특화 포용금융 상품'을 선보였다.
BNK경남은행은 일용직 건설노동자의 금융 접근성 제고와 금융비용 부담 완화를 위해 '건설근로자 희망대출(경남새희망홀씨II 특판)'을 특별 판매한다고 31일 밝혔다.
건설근로자 희망대출은 지난 29일 BNK금융그룹, 건설근로자공제회, 민주노총 건설산업연맹ㆍ한국건설산업노동조합연맹이 체결한 '건설노동자 포용금융을 위한 업무협약'에 의해 마련됐다.
신청 가능 대상은 최근 6개월 내 90일 이상 또는 최근 1년 내 180일 이상 퇴직공제금을 적립 중인 건설근로자다.(퇴직공제금 적립내역서 제출 필수) 자격 요건은 연소득 4000만원 이하 또는 신용평점 하위 20% 및 연소득 5000만원 이하 조건을 충족해야 한다. 대출 한도는 최대 3500만원 이내로 상환은 최장 5년 할부상환방식으로 가능하며, 금리는 신용 등급에 따라 최저 연 3.9%부터 차등 적용된다.
개인고객그룹 최명희 상무는 "건설근로자공제회와의 협력을 통해 건설근로자에게 실질적인 금융혜택을 제공할 수 있게 되어 매우 뜻깊게 생각한다. BNK경남은행은 앞으로도 ESG경영을 바탕으로 포용금융을 확대하고 금융 취약계층에 대한 맞춤형 금융지원을 통해 지역사회와 함께 성장하는 지속가능한 금융을 실현하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
BNK경남은행은 이번 특별 판매를 통해 금융지원이 필요한 건설근로자에게 실질적인 도움을 제공함으로써 지역 대표은행으로서 사회적 책임을 더욱 강화해 나갈 방침이다. 건설근로자 희망대출에 대한 문의와 신청은 BNK경남은행 전 영업점에서 가능하다.
ssup825@newspim.com