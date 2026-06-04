'투표용지 부족' 선관위에 시민 분통…재투표·부정선거 의혹도

송파·강남 등 곳곳서 '용지 부족'…"참정권 침해, 재투표 해야"

인터넷선 '부정선거론' 거론…투표함 반출 반대 대치까지

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 제9회 전국동시지방선거 투표소 곳곳에서 발생한 사상 초유의 '투표용지 부족' 사태를 두고 중앙선거관리위원회(선관위)를 향한 시민들의 분노가 커지고 있다. 행정 부실에 대한 비판을 넘어, 부정선거 의혹과 함께 재투표를 요구하는 목소리까지 잇따르고 있다.

4일 시민들은 투표용지 부족으로 논란을 자초한 선관위의 무능과 안일한 대응을 강하게 비판했다. 20대 직장인 김모 씨는 "21세기 대한민국에서 선관위의 안일한 일 처리로 국민의 가장 기본적인 권리인 참정권이 침해받는 결코 일어나서는 안 될 일이 일어났다"며 "어떻게 이런 어처구니없는 일이 발생했는지 선관위는 명명백백히 조사해 밝혀야 하며 향후 철저한 재발 방지 대책을 마련해야 한다"고 목소리를 높였다.

이어 김씨는 "서울시 등 피해가 집중된 지역은 재투표까지도 고려해야 한다"고 주장했다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 6.3 지방선거 본투표에서 투표용지 부족 사태가 발생한 가운데 4일 오전 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 인근에서 일부 주민들이 투표소 입구를 막은 채 항의를 하고 있다. 2026.06.04 leehs@newspim.com

50대 직장인 김모 씨 역시 "선거의 기본 조건인 투표용지가 부족한 게 말이 되는 일인가"라며 "오랜 시간 투표해 왔지만 이런 경우는 처음 본다"고 황당함을 감추지 못했다.

온라인 공간에서는 단순한 불신을 넘어 조직적인 '부정선거 의혹'까지 제기되고 있다. 특정 지역이나 투표소에서 집중적으로 투표용지가 부족했던 상황을 두고 누리꾼들 사이에서 선거 결과의 정당성에 문제를 제기하는 글이 쇄도하고 있다.

한 온라인 커뮤니티 이용자 A씨는 "특정 진영이 유리한 지역만 투표용지가 부족하다는 건 의심할 수밖에 없다"며 "평소 음모론을 믿지 않았는데 이번 사안은 투표용지가 부족하다는 사실 자체만으로도 부정선거에 해당한다"고 주장했다.

B씨 역시 "과정이 부정한 선거가 곧 부정선거"라며 "선관위의 귀책으로 유권자가 투표권을 박탈당한 게 부정이 아니면 무엇이 부정이냐"고 날을 세웠다.

X(옛 트위터) 이용자 C씨는 "이번 사태는 선관위가 새로운 부정선거 수법을 자행하다가 미처 예상치 못한 구멍이 드러난 것"이라며 "국회는 부정선거를 검증할 수 있는 이번 기회를 절대 놓쳐선 안 된다"고 의혹을 제기했다.

반면 지나친 음모론 확산을 경계하는 목소리도 나왔다. 누리꾼 D씨는 "이번 투표용지 부족 사태는 선관위가 광범위한 부정선거를 계획할 만큼 유능한 집단이 아니라는 사실이 드러난 것"이라며 "오히려 치밀한 조직적 부정선거는 없었다는 반증이 아니겠느냐"고 꼬집었다.

앞서 전날부터 진행된 제9회 지방선거에서는 서울 송파구, 강남구, 광진구 등 일부 지역 투표소에서 투표용지 부족으로 유권자 투표 참여가 지연되며 논란이 일었다. 투표용지 부족 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서는 시민과 유튜버 등이 투표함 반출을 막아서며 이날 오전까지 대치를 이어가고 있다.

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