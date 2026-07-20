한가온한방병원, 상지대 의료봉사 물품 후원 동참

AI 핵심 요약beta
- 한가온한방병원이 20일 한의진료봉사에 의료물품을 후원했다
- 이번 봉사는 13일부터 16일까지 영월군 김삿갓면에서 주민 대상 한의진료를 진행했다
- 한가온한방병원은 침·부항을 지원하며 의료사각지대 해소 사회공헌 의지를 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 한가온한방병원 강릉점, 남양주점, 용인점, 별내점은 상지대학교 사회봉사단 한의의료봉사 동아리 '자백지용'이 주관한 '2026 능촌재능나눔 한의진료 의료봉사'에 의료 물품을 후원했다.
이번 의료봉사는 7월 13일부터 16일까지 강원도 영월군 김삿갓면 문화복지센터에서 진행됐다. 지역 주민을 대상으로 한의진료와 건강관리 봉사활동이 이루어졌다.
한가온한방병원은 침 2,000개와 부항 4,000개를 후원하며 봉사활동에 참여했다.
상지대학교 한의의료봉사 동아리 '자백지용'은 매년 의료 접근성이 낮은 지역을 찾아 한의진료 봉사를 진행하고 있다. 이번 봉사 역시 지역 주민의 건강 증진과 의료 사각지대 해소를 위해 마련됐다.
한가온한방병원 관계자는 "지역 주민들의 건강을 위해 의료봉사를 진행한 상지대학교 사회봉사단과 자백지용에 보탬이 될 수 있어 의미 있게 생각한다"며 "앞으로도 도움이 필요한 곳에 의료가 닿을 수 있도록 다양한 사회공헌 활동과 의료지원에 함께하겠다"고 밝혔다.
whitss@newspim.com