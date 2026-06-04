'투표용지 부족' 잠실7동 투표소 대치 계속…"부정선거·재선거" 외쳐

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3일 지방선거 투표용지 부족 사태...밤샘 대치

선관위 "투표함 2개에 2000명 투표분 담겨"

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 투표용지 부족 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 시민과 유튜버 등이 투표함 반출에 반대하며 12시간째 대치를 이어가고 있다.

제9회전국동시지방선거 다음날인 4일 오전 8시, 투표용지 부족 사태가 발생한 잠실7동 투표소 앞에는 시민과 유튜버 약 200명이 모여 "선관위 해체", "재선거", "부정선거"를 연호했다.

지방선거 당일인 지난 3일 오후 9시경부터 모인 시위대는 이날 오전에도 시위를 이어가고 있다. 경찰 차량이 투표소가 위치한 아파트 인근 도로에 줄지어 서 있었지만 투표소 근처에는 보이지 않았다. 앞서 이날 새벽에는 질서 유지를 위한 경찰 기동대가 투입되기도 했다.

시간이 지나면서 시위 인원이 줄고 심각한 물리적 갈등으로 번지지 않았지만 대치는 이어지고 있다. 투표함 2개가 반출되지 못헀다.

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 4일 오전 제9회 전국동시지방선거 '투표용지 부족' 사태 관련 시민들이 서울 송파구 잠실7동 제 2투표소 앞에서 '재선거' 등 구호를 외치고 있다. 2026.06.04 gdy10@newspim.com

투표소 앞에 모인 시민들은 '개표중단', '선관위 해체' 등이 적힌 종이를 들고 태극기와 성조기를 흔들었다. 아예 투표소 문 앞에 자리를 잡고 앉아 있기도 했다. "부정선거", "재선거", "윤 어게인" 등 구호도 외쳤다.

투표소 근처를 지나가던 아파트 주민들은 "조용한 아파트에 이게 무슨 일이냐"며 "한숨도 못 잤다"는 이야기를 나눴다.

중앙선거관리위원회(선관위)는 현재 반출되지 못한 투표함 2개에 약 2000명의 투표분이 담긴 것으로 추산하고 있다.

선관위는 이날 오전 이번 투표용지 부족 사태에 대해 "공직선거법에 따른 선거의 연기나 재선거 사유에 해당하지 않아 현재 진행되는 개표를 중단하는 것은 불가피하다"며 "해당 투표소에서 투표한 유권자의 의사를 확인할 수 있도록 투표함은 개표소로 이송돼야 한다"고 밝혔다. 서울시 선관위는 "중앙선관위 입장과 뜻을 같이하며 잠실7동 제2투표소 투표함 이송을 강행하지 않겠다"고 밝혔다.

이번 투표용지 부족 사태가 발생한 곳은 송파구 12곳, 강남구와 광진구에 각각 1곳으로 파악됐다.

오전 8시 40분 기준 서울시장 개표율은 96.97%다. 1위 오세훈 국민의힘 후보가 48.87%, 2위 정원오 더불어민주당 후보가 48.41%로 막판까지 치열한 접전을 벌이고 있다.

투표함 2개가 아직 반출되지 않으면서 최종 개표 결과 확정까지는 다소 시간이 걸릴 수 있다.

gdy10@newspim.com