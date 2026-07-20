한국거래소, 코스닥 예심 3사 승인

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소 코스닥시장본부는 20일 글로벌테크놀로지·덕산넵코어스·디티에스 3개사 상장예비심사를 승인했다
- 글로벌테크놀로지·덕산넵코어스는 각각 반도체와 항공우주 부품을 생산하며 2025년 기준 매출은 296억8900만원과 485억400만원이다
- 디티에스는 공랭식 열교환기 제조사로 2025년 매출 1427억1800만원과 영업이익 250억8200만원을 기록했다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소 코스닥시장본부는 20일 코스닥시장 상장위원회의 심의·의결을 거쳐 글로벌테크놀로지와 덕산넵코어스, 디티에스 등 3개사의 상장예비심사를 승인했다고 밝혔다. 3개사는 모두 일반상장 방식으로 코스닥 입성을 추진한다.
글로벌테크놀로지는 2013년 5월 설립된 반도체 제조업체다. 발광다이오드(LED) 구동 집적회로(Driver IC)와 투명 LED 디스플레이 등을 생산한다. 본사는 경기도 화성시에 있으며 대표자는 김민선이다.
글로벌테크놀로지의 2025년 매출액은 296억8900만원이다. 영업손실 59억5600만원, 순이익 258억8900만원을 기록했다. 현재 자본금은 77억5300만원이며 종업원 수는 89명이다.
김민선 대표가 지분 39.3%를 보유하고 있으며 김 대표를 포함한 주요주주 5명의 지분율은 75.2%다. 상장 주선인은 한국투자증권, 외부감사인은 대주회계법인이다. 주당 액면가는 500원이다.
덕산넵코어스는 2012년 12월 설립된 항공기·우주선 및 부품 제조업체다. 위성항법장치와 항재밍장치, 통합항법장치 등을 생산한다. 본사는 대전 유성구에 있으며 황태호 대표가 회사를 이끌고 있다.
덕산넵코어스는 2025년 매출액 485억400만원, 영업이익 40억8000만원, 순이익 36억6800만원을 기록했다. 현재 자본금은 84억4800만원이며 종업원 수는 178명이다.
최대주주는 지분 61.1%를 보유한 덕산하이메탈이다. 덕산하이메탈을 포함한 주요주주 6명의 지분율은 62.0%다. 대신증권이 상장 주선을 맡았으며 외부감사인은 안진회계법인이다. 주당 액면가는 500원이다.
디티에스는 2000년 7월 설립된 일반 목적용 기계 제조업체로 공랭식 열교환기 등을 생산한다. 본사는 전북 군산시에 있으며 대표자는 김종일이다.
디티에스의 2025년 매출액은 1427억1800만원이다. 영업이익과 순이익은 각각 250억8200만원과 187억6500만원이다. 현재 자본금은 631억5300만원, 종업원 수는 111명이다.
다산네트웍스가 지분 37.7%를 보유한 최대주주다. 다산네트웍스를 포함한 주요주주 2명의 지분율은 52.1%다. 상장 주선인은 대신증권, 외부감사인은 삼정회계법인이다. 주당 액면가는 5000원이다.
dconnect@newspim.com