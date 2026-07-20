인천 물류센터 화재에 정부 TF 가동…설계·운영 전면 점검

AI 핵심 요약beta
- 국토교통부가 20일 인천 물류센터 화재를 계기로 물류시설 화재안전관리 전면 점검에 나섰다
- 국토부는 행안부·소방청·전문가·업계가 참여하는 물류시설 화재안전 제도개선 TF를 구성해 설계부터 운영까지 점검한다
- 물류시설 특성을 반영한 건축·소방 기준 개선과 관리감독·피난체계 강화, 현장 의견을 반영한 재발방지 대책을 마련한다
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화재 대응·피난시설 설치·관리감독 강화 검토
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 인천 물류센터 화재를 계기로 물류시설의 화재안전관리 체계를 전면 점검한다.
20일 국토교통부는 지난 18일 발생한 인천 소재 물류센터 화재와 관련해 물류시설 화재 예방 방안과 안전관리 체계를 종합적으로 점검하고 재발방지를 위한 제도 개선에 나선다고 밝혔다.
국토부는 이날 오후 교통물류실장 주재로 행정안전부와 소방청, 한국건설기술연구원, 건축·소방·방재 분야 민간 전문가, 물류업계 등이 참여하는 '물류시설 화재안전 제도개선 태스크포스(TF)' 착수 회의를 열었다.
회의에서는 실효성 있는 물류시설 화재안전관리 방안을 마련하기 위한 주요 검토 과제와 향후 TF 운영 방향을 논의했다.
TF는 국토부 물류정책관을 단장으로 운영·관리, 건축, 소방·방재 등 3개 분과로 구성된다. 물류시설 설계 단계부터 운영과 관리에 이르기까지 화재안전관리 체계 전반을 점검할 예정이다.
국토부는 물류시설 화재 원인을 분석하는 한편 현행 화재안전관리 제도와 규제의 적정성을 살필 계획이다. 물류시설 특성을 반영한 건축구조와 화재안전 기준 개선, 관리감독 체계 강화, 화재 대응과 피난을 고려한 소방시설 설치·운영 방안도 주요 검토 대상이다.
현장 의견도 폭넓게 수렴한다. 대형화·고층화된 물류시설에서 다양한 화물을 보관·처리하는 과정에서 발생할 수 있는 위험 요인을 파악하고 실제 현장에 적용할 수 있는 개선책을 마련한다는 방침이다.
박재순 국토부 교통물류실장은 "최근 물류시설이 대형화·고층화되고 다양한 화물을 보관·처리하면서 화재 위험도 커지고 있다"며 "현장 의견을 충분히 반영해 국민이 안심할 수 있는 실효성 있는 안전관리 방안을 마련하겠다"고 말했다.
Q. 국토교통부가 물류시설 화재안전 제도 개선에 나선 이유는 무엇인가요?
A. 지난 18일 인천 소재 물류센터에서 발생한 화재를 계기로 물류시설의 화재 예방 방안과 안전관리 체계를 종합적으로 점검하고 재발방지 대책을 마련하기 위해서입니다.
Q. 물류시설 화재안전 제도개선 TF에는 어떤 기관과 전문가가 참여하나요?
A. 국토교통부를 비롯해 행정안전부와 소방청, 한국건설기술연구원, 건축·소방·방재 분야 민간 전문가와 물류업계 관계자 등이 참여합니다.
Q. TF는 어떻게 구성되나요?
A. 국토부 물류정책관을 단장으로 운영·관리, 건축, 소방·방재 등 3개 분과로 구성됩니다. 물류시설의 설계 단계부터 운영과 관리에 이르는 화재안전관리 체계 전반을 점검할 예정입니다.
Q. TF가 중점적으로 검토하는 내용은 무엇인가요?
A. 물류시설 화재 원인과 현행 안전관리 제도·규제의 적정성을 분석합니다. 물류시설 특성을 반영한 건축구조와 화재안전 기준 개선, 관리감독 체계 강화, 화재 대응과 피난을 고려한 소방시설 설치·운영 방안도 검토합니다.
Q. 현장 의견은 제도 개선에 어떻게 반영되나요?
A. 대형화·고층화된 물류시설에서 다양한 화물을 보관·처리하는 과정에서 발생할 수 있는 위험 요인을 파악하고 물류업계와 현장 관계자의 의견을 수렴해 실제 현장에 적용할 수 있는 개선책을 마련할 계획입니다.
chulsoofriend@newspim.com