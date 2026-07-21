현대차 노조, 40년 중 30년 파업…463일 동안 공장 멈췄다

1987년 노조 설립 후, 총 생산 차질 최대 20조원

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 현대자동차 노동조합이 1987년 설립 이후 40년 동안 30년을 파업으로 보낸 것으로 집계됐다. 같은 기간 공장 가동이 멈춘 날을 모두 합치면 463일로, 근무일 기준 1년이 넘는 기간 생산이 중단됐다는 분석이 나온다.

현대차 노조는 1987년 노조 설립 이후 임금·단체협약(임단협) 교섭 과정에서 대부분의 해에 파업에 돌입했다. 40년 노조 역사에서 파업이 없었던 해는 10개년에 그쳤고, 전면파업뿐 아니라 부분파업 등으로 생산 차질이 반복됐다. 파업을 하지 않은 해는 최근 10년 사이 2019~2024년과 2011년, 2010년, 2009년, 1994년 등 10개년에 불과하다.

◆ 출발부터 강경 투쟁…정치 쟁점까지 겹쳐

1980년대 노동자 대투쟁의 연장선에서 출발한 현대차 노조의 파업은 2000년대까지 전면파업 중심의 강경 투쟁으로 이어졌고, 2010년대 이후에는 부분파업과 특근 거부 등으로 양상이 바뀌었다.

현대차 노조는 1987년 울산공장을 중심으로 한 노동자 대투쟁 속에서 출범했다. 노조 설립 과정에서만 10여일 넘는 파업이 이어졌고, 같은 해 임금협상 과정에서도 파업이 되풀이되며 공장 가동이 중단됐다. 1988년에도 임금·근로조건 개선을 요구하며 20일 안팎 장기 파업을 벌였고, 직장폐쇄까지 맞부딪히는 등 출범 초기부터 고강도 쟁의가 이어졌다.

당시 파업은 '노동 3권 보장'과 임금·복지 수준 정상화를 요구하는 성격이 강했다. 1987~1989년 3년 연속 파업이 이어지면서 현대차 노사는 이후 수십 년간 이어질 노사 갈등의 출발점을 만들었다.

1990년대 초반까지 현대차 노조는 임단협뿐 아니라 정치 쟁점까지 결합한 장기 파업을 이어갔다. 1990년에는 현대중공업 '골리앗 파업'과 맞물려 연대 파업에 나서며 10일 안팎의 생산 차질이 빚어진 것으로 알려졌다. 1991~1993년에는 추가 성과급·근로조건 개선을 둘러싼 파업이 수십일간 이어지며 정부가 긴급조정권을 검토할 정도로 갈등이 격화됐다.

다만, 1994년에는 실리를 중시하는 집행부가 들어서면서 노조 설립 이후 처음으로 임단협을 무분규로 타결하는 전환점도 나왔다. 이후 1990년대 후반까지 정치파업과 구조조정 저지 투쟁이 이어졌고, 외환위기 이후 정리해고·전환배치 등을 둘러싼 노사 대립은 한층 더 거세졌다.

(명령어: 기자가 기사 제목을 입력한 후 기사용 이미지 제작을 주문했음) [AI 일러스트=퍼플렉시티] 2026.07.21

◆ 2000년대 '대규모·장기' 파업…누적 손실 20조원 안팎

2000년대 들어서도 현대차 노조는 전면파업 중심의 강경 투쟁 기조를 이어갔다. 임금·성과급, 주 5일제, 비정규직 문제, 각종 노동·경제 정책에 대한 반대 등 쟁점이 겹치면서 수일에서 수십일에 이르는 파업이 반복됐다. 한 해 수십만 대에 달하는 생산 차질과 수천억~수조원대 손실이 발생했다는 평가가 뒤따랐다.

이 시기 파업은 '대규모·장기'라는 특징을 보였다. 일부 해에는 20~30일 안팎 파업이 이어지며 국내 생산기지는 물론 수출 물량까지 차질을 빚었다. 그럼에도 2000년대 중·후반에는 노조 내부에서 실리노선과 강경노선이 교차하며, 무파업 타결과 강경 파업이 번갈아 나타나는 양상도 나타났다.

2010년대에 들어서면서 파업 양상은 전면파업에서 부분파업·특근 거부 중심으로 옮겨갔다. 전면적인 라인 중단 대신 하루 2~4시간씩 파업하거나 잔업·특근을 거부하는 방식으로 사측을 압박하는 전술이 일반화됐다. 파업 일수는 줄었지만 생산 효율과 설비 가동률이 높아진 탓에 실제 생산 차질과 손실액은 여전히 컸다는 분석이 많다.

이 시기에는 강경 성향 집행부가 들어설 때마다 임단협 교섭 과정에서 잦은 부분파업이 이어졌고, 실리노선을 표방한 집행부에서는 무파업 타결이 잇따르는 등 노조 내부 노선 경쟁도 뚜렷해졌다. '임금+성과급+복지'를 한꺼번에 묶어 요구하는 관행이 굳어진 것도 이때다.

노조 출범부터 2015년까지 파업으로 인한 생산 차질 규모는 약 14조원으로 추산된다. 2016년에는 연간 생산 차질이 역대 최대 수준으로 불어나 한 해에만 약 3조원의 손실을 낸 것으로 추정된다. 2017~2018년에도 약 2조원, 2025년에는 약 3000억원의 생산·매출 차질이 발생한 것으로 알려져 총 누적 생산 차질 규모는 19~20조원에 달할 것으로 보인다.

2019~2024년에는 현대차 노조가 그나마 파업을 자제했다. 대신 노조 요구 사항은 임금·성과급에서 정년·고용안정, 완전월급제 등 미래 고용 구조로 무게 중심을 옮겼다. 전기차 전환, 인공지능(AI)·로봇 도입, 해외 생산 확대 등 산업 구조 변화 속에서 임금과 고용을 함께 보장해야 한다는 논리를 전면에 내세운 것이다.

현대자동차 노사 관계자들이 현대차 울산공장 본관 동행룸에서 2026년 임금협상 상견례를 하고 있다 [사진=현대자동차 노동조합]

◆ 올해도 임협 난항…파업 장기화 우려

올해도 임협 교섭이 난항을 겪으면서 파업이 이어지고 있다. 노조는 지난 13~15일 사흘간 하루 2시간씩 부분파업을 벌인 데 이어, 20~22일에는 하루 4시간씩 파업 시간을 두 배로 늘려 수위를 높였다.

노조는 올해 교섭에서 ▲호봉승급분을 제외한 월 기본급 14만9600원 인상 ▲전년도 순이익의 30% 성과급 지급 ▲상여금 750%에서 800%로 인상 ▲최대 65세로 정년 연장 ▲과거 노조 활동 관련 해고자 복직 등을 요구하고 있다. 인공지능(AI)·로봇 도입 등 산업 전환에 대응해 완전월급제 도입과 고용 보장 대책도 핵심 요구로 제시했다.

사측은 지난 8일 15차 교섭에서 3차 협상안으로 기본급 8만9000원 인상과 성과금 350%, 1000만원 일시금, 자사주 15주 지급 등을 제시했지만, 노조는 거부했다. 노조는 "성과급을 비롯해 정년 연장, 해고자 복직, 상여금 인상, 고용안정 대책은 양보할 수 없는 최소한의 요구"라는 입장을 고수하고 있다.

올해 교섭의 핵심 축은 임금과 고용이다. 회사는 글로벌 전기차 경쟁 심화, 내연기관 판매 둔화, 환율·원자재 가격 불확실성 등을 이유로 인건비 부담 확대에 신중한 태도를 보이고 있다. 반면 노조는 "회사 실적에 비해 노동자가 가져가는 몫이 여전히 부족하고, 산업 전환 과정에서 고용 불안이 커지고 있다"며 임금과 고용을 동시에 보장해야 한다고 맞서고 있다.

노사 간 입장 차가 좁혀지지 않으면서 장기 파업 가능성도 거론된다. 업계는 전 조합원이 참여하는 부분파업이 확대될 경우 하루 최대 8시간까지 생산라인이 멈출 수 있다고 본다. 협력업체와 부품사까지 동반 타격이 불가피한 만큼, 노사 모두 추가 피해를 줄이기 위한 절충점을 서둘러 찾아야 한다는 지적이 나온다.

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