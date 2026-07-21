합수본, '외유성 출장 의혹' 중앙선관위 이틀째 압수수색

AI 핵심 요약beta
- 합수본이 21일 중앙선관위 압수수색을 이어갔다.
- 노태악 전 위원장 부부 동반 외유성 출장 의혹을 수사했다.
- 서울·서초·송파·대구 선관위 관계자도 조사했다.
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 진상규명을 위한 검·경 합동수사본부가 중앙선거관리위원회 직원 등의 '외유성 출장 의혹'과 관련해 이틀째 압수수색을 이어가고 있다.
21일 법조계에 따르면, 합수본은 전날 오전 시작한 중앙선관위에 대한 압수수색을 이날까지 진행할 예정이다.
합수본은 노태악 전 중앙선관위원장의 부부 동반 출장 의혹을 비롯한 선관위 직원들의 외유성 출장 의혹을 수사하고 있다.
압수수색 영장에는 노 전 위원장과 성명 불상의 선관위 직원들이 업무상 횡령 혐의 피의자로 적시된 것으로 알려졌다.
한편 합수본은 이날 서울시 선관위 관계자 1명과 서초구·송파구·대구시 선관위 관계자 3명 등 투표용지 부족 사태에 대한 참고인 조사도 이어갈 예정이다.
hong90@newspim.com