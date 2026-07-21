한은, '원화국제결제망' 9월 시범운영…외국인 원화결제 24시간 지원

AI 핵심 요약beta
- 한국은행이 21일 한국은행원화국제결제망을 확정하고 9월 시범운영에 나서기로 했다.
- 외국인 원화결제 인프라 접근성을 높여 원화 국제화와 MSCI 선진국지수 편입을 뒷받침할 계획이다.
- 한은국제망은 영업일 오전 9시부터 다음 날 오전 9시까지 24시간 운영돼 해외 투자자의 원화결제와 유동성 관리 편의성이 개선될 전망이다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한국은행이 역외 원화결제시스템의 명칭을 '한국은행원화국제결제망'으로 확정하고 오는 9월 시범운영에 나선다. 외국인 투자자의 원화결제 인프라 접근성을 높여 원화 국제화 기반을 강화하고 MSCI 선진국지수 편입을 지원하기 위한 조치다.
한국은행은 21일 '한국은행원화국제결제망 구축 진행상황'을 발표하고 기존 '역외 원화결제시스템'의 공식 명칭을 '한국은행원화국제결제망으로 확정했다고 밝혔다. 약칭은 '한은국제망'이다.
9월 시범운영에는 KB국민·신한·우리·하나은행 등 4개 은행이 참여하며 현재 참가기관들과 함께 시스템 테스트를 진행 중이다. 한국은행은 '지급결제제도 운영·관리 규정' 등 관련 규정의 제·개정도 8월 중 마무리할 계획이다.
한국은행원화국제결제망은 주말과 공휴일을 제외한 영업일에 오전 9시부터 다음 날 오전 9시까지 24시간 운영된다. 이를 통해 해외 투자자는 시차와 관계없이 각국 금융시장 업무시간에 맞춰 원화결제를 처리할 수 있게 되며, 원화자금 활용과 유동성 관리의 편의성도 높아질 것으로 기대된다.
한국은행은 "한국은행원화국제결제망 구축을 통해 외국인의 원화결제 인프라 접근성을 높이고 MSCI 선진국지수 편입에도 긍정적으로 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com