김준형 "민주, 혁신당을 거수기로 여겨선 안돼"…보완수사권 폐지 압박

AI 핵심 요약beta
- 조국혁신당은 21일 민주당 특검 필리버스터 종결 협조에 부정적 입장을 내비쳤다
- 김준형 권한대행은 민주당이 조혁당을 거수기로 여겨선 안 되고 보완수사권 폐지 등 검찰개혁에 책임을 다하라 했다
- 조국혁신당은 민생·국정농단 진상 규명엔 앞장서겠다며 이번 표결에도 책임 있게 임하되 별도 검찰권력 부활은 반대했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 조국혁신당은 21일 더불어민주당이 추진하는 2차 종합특검 수사기간 연장 법안의 국민의힘 필리버스터(무제한 토론) 종료 표결에 협조하지 않을 가능성을 내비쳤다.
김준형 조국혁신당 당대표 권한대행 및 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 의원총회에서 "민주당은 우리 당 적극적인 협력을 당연하게 여기거나 조국혁신당을 언제든 동원할 수 있는 거수기로 여겨서는 안 된다"며 이같이 밝혔다.
김 권한대행은 "필리버스터 종결에는 조국혁신당의 표를 요구하면서 정작 개혁의 본령인 보완수사권 폐지 앞에서는 머뭇거리는 태도가 상호 신뢰를 깨뜨리는 행위"라며 "민주당도 진영 맏형으로서 마땅히 책임을 다해야 한다"고 말했다.
그러면서 "역사의 갈림길에서 우리가 갈 길은 검찰개혁 완수뿐이며 별도 검찰 권력이 부활돼서는 안 된다"고 강조했다.
다만 "조국혁신당은 민생을 지키고 내란과 국정농단의 진상을 끝까지 밝히는 일에 언제나 앞장서 왔다"며 "마찬가지로 이번 표결에도 책임 있게 대할 것이다"라며 표결 참여 가능성이 열려있다고 밝혔다.
김 직무대행은 의원총회 직후 한병도 민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표를 만나 본회의 필리버스터 관련 논의를 이어갔다.
jeongwon1026@newspim.com