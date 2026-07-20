GTX 삼성역 시공오류 점검 4개월 연장…철근 이음 상태 다시 본다

AI 핵심 요약beta
- 정부가 20일 GTX 삼성역 시공오류 구간 점검을 11월 20일까지 연장했다.
- 국토부·행안부는 안전성 확인과 원인 분석을 위해 합동점검단을 계속 운영한다.
- 추가 시험과 구조해석으로 책임 규명과 재발방지대책도 마련할 계획이다.
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시공오류 원인 규명·재발방지대책 마련
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 수도권 광역급행철도(GTX) 삼성역 시공오류 구간의 안전성을 정밀하게 확인하기 위해 합동점검 기간을 4개월 연장한다.
국토교통부와 행정안전부는 GTX 삼성역 시공오류 구간의 안전성을 면밀히 확인하고 원인을 분석하기 위해 정부합동점검단 운영 기간을 오는 11월 20일까지 연장한다고 20일 밝혔다.
점검 기간은 당초 지난 5월 21일부터 이날까지 2개월이었으나 이번 조치로 총 6개월로 늘어난다. 정부는 합동점검 기간 연장이 영동대로 지하공간 복합개발사업 기간과는 무관하다고 설명했다.
정부합동점검단은 그동안 현장조사와 관계자 면담, 설계사·시공사·감리사가 제출한 서류 검토를 진행했다. 이를 통해 공사 현장의 안전관리 실태와 건설 과정의 적정성, 시공오류 발생 원인을 점검해왔다.
공사장 내 시설 안전과 근로자 안전을 비롯해 소방·전기·가스 분야도 살펴보고 있다. 공사 과정에서 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위한 조치도 함께 진행 중이다.
점검단은 연장된 기간 동안 추가 자료를 확보하고 철근 이음 상태를 확인하기 위한 시험을 실시할 예정이다. 3차원 구조해석 등을 통해 시공오류가 전체 구조물의 안전성에 미치는 영향도 종합적으로 분석한다.
시공오류에 대한 책임 규명도 병행한다. 정부는 점검 결과를 토대로 시공사 등에 대한 제재조치를 검토하고 유사한 오류가 반복되지 않도록 재발방지대책을 수립할 계획이다.
정부 관계자는 "국민 안전을 최우선 가치로 두고 점검 결과에 따라 GTX 삼성역 구간의 안전 확보에 철저를 기할 방침"이라고 말했다.
chulsoofriend@newspim.com