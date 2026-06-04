'투표용지 부족' 잠실 7동 투표소 밤샘 대치…투표함 반출 못해

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[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 투표용지 부족 사태가 발생한 서울 송파구 한 투표소에서 투표함 반출을 놓고 일부 시민과 선거관리위원회 직원이 밤샘 대치했다. 서울시선거관리위원회(서울시선관위)는 투표함 이송을 강행하지 않겠다며 한발 물러나 있는 상태다.

4일 오전 6시 30분 현재 서울 송파구 우성아파트 경로당에 마련된 잠실7동 제2투표소에는 시민 등 수백명이 모여 있다. 이들은 투표소 앞을 둘러싼 채 '투표 무효', 개표 중단' 등을 외치며 투표함 반출을 가로막고 경찰과 대치 중이다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 6.3 지방선거 본투표에서 투표용지 부족 사태가 발생한 가운데 4일 오전 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 인근에서 일부 주민들이 항의를 하고 있다. 2026.06.04 leehs@newspim.com

이 투표소는 전날 열린 6·3 지방선거에서 투표용지 부족 사태가 발생한 서울 지역 14개 투표소 중 한 곳이다. 서울시선관위는 투표용지 부족으로 투표하지 못한 채 대기표를 받은 시민에 한해 투표 종료 시각을 지난 3일 오후 6시에서 오후 10시로 연장했다.

일부 시민은 투표 공정성에 의문을 제기하며 투표함 반출을 막았다. 이후 시민들이 더 몰렸고 경찰 기동대가 투표소 주변에 배치됐다. 국민의힘 국회의원도 해당 투표소를 찾았다. 이날 오전 0시쯤 김재섭 국회의원이 모습을 드러냈고 이어 같은 당 김은혜 국회의원도 현장을 방문했다.

시민들과 경찰 간 충돌이 우려되는 상황에서 서울시선관위는 이날 오전 4시50분쯤 "잠실 7동 투표함 이송을 강행하지 않겠다"고 밝혔다.

한편 해당 투표소 투표함을 개표하지 못한다면 선거 결과를 최종 확정 지을 수 없다. 이에 선관위가 다시 투표함 이송을 시도할 가능성이 있다.

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