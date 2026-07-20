에이루트, 스테이블코인 'USDFT' 준비금 수탁은행 선정 완료

AI 핵심 요약beta
- 에이루트가 20일 스테이블코인 USDFT 준비금 수탁은행으로 ACB를 선정했다고 밝혔다
- USDFT는 미국 달러와 1대1 연동되는 100% 준비금 기반 스테이블코인으로 결제·송금·정산에 활용될 예정이다
- 에이루트는 라이선스·플랫폼·준비금 체계를 구축해 발행을 앞두고 있으며 B2B 무역결제와 국경 간 송금 인프라 구현을 목표로 한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에이루트가 스테이블코인 'USDFT' 준비금 관리를 위한 수탁은행 선정을 완료했다고 20일 밝혔다.
에이루트의 카자흐스탄 현지법인은 알라타우시티뱅크(ACB)를 USDFT 전용 준비금 수탁은행으로 선정했다. 이를 통해 에이루트는 아스타나 금융서비스청(AFSA)의 정식 스테이블코인 발행 라이선스, 자체 디지털 금융 플랫폼 '포타(FORTA)', 준비금 관리 금융 인프라를 모두 확보하게 됐다.
회사에 따르면 USDFT는 미국 달러(USD)와 1대 1로 연동되는 100% 준비금 기반 스테이블코인이다. 에이루트는 준비금 계좌에 예치된 USD를 기반으로 결제·송금·정산 등에 활용 가능한 USDFT를 발행할 계획이다.
ACB는 지난해 말 기준 총자산이 약 12조원에 달하는 카자흐스탄 주요 상업은행이다. 특히 세계 최대 수탁은행인 미국 뱅크오브뉴욕멜론(BNY Mellon)을 USD 코레스 은행으로 이용하고 있어 USDFT 준비금의 USD 입출금과 국제 자금 정산을 효율적으로 수행할 수 있다.
에이루트 관계자는 "라이선스, 플랫폼, 준비금 관리 체계라는 핵심 요소를 구축해 실제 USDFT 발행을 위한 준비를 마무리했다"고 말했다. 그는 "USDFT를 통해 B2B 무역결제와 국경 간 송금·정산 등 실물경제에서 활용되는 제도권 디지털 금융 인프라 구현을 목표로 하고 있다"며 "향후 준비금 예치 등 관련 절차를 거쳐 실제 USDFT를 발행하고 금융 기관, 결제 사업자, 글로벌 파트너와의 연계를 통해 거래를 확대해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.
nylee54@newspim.com