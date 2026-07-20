셀바스AI, 인천공항 안내로봇에 AI 음성 '셀바스 트리거' 탑재

AI 핵심 요약beta
- 셀바스AI가 20일 인천공항 안내로봇 에어스타 20여대에 AI 음성 인터페이스 '셀바스 트리거'를 탑재했다고 밝혔다.
- 이용객은 호출어 '에어스타'를 말해 비접촉 음성 안내를 받을 수 있고, 온디바이스 방식으로 로봇·키오스크 등 다양한 기기에 적용 가능하다.
- 셀바스AI는 금융권 키오스크에 이어 안내로봇까지 적용 사례를 넓히며 로봇·모빌리티 등 피지컬 AI 음성 인터페이스 시장 공략을 본격화할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 셀바스AI가 로봇 전문기업 클로봇과 협력해 자체 개발한 AI 음성 인터페이스 기술 '셀바스 트리거'를 인천공항 안내로봇 '에어스타' 20여대에 탑재했다고 20일 밝혔다.
셀바스 트리거는 사용자가 특정 호출어를 말하면 이를 인식한 뒤 음성인식 등 후속 기능을 실행하는 호출어 솔루션이다. 이 기술이 탑재되면서 공항 이용객은 안내로봇을 직접 터치하지 않고 호출어 '에어스타'만 말하면 음성 안내 서비스를 받을 수 있게 됐다.
회사에 따르면 셀바스 트리거는 온디바이스 방식으로 구현돼 AI 로봇과 AI 키오스크 등 다양한 기기에 유연하게 적용할 수 있다. 기업의 브랜드명이나 서비스명을 호출어로 설정할 수 있어 맞춤형 서비스 구현도 가능하다.
에어스타는 자율주행과 음성인식, 인공지능 기술이 적용된 인천국제공항 안내로봇으로, 항공편 탑승구와 공항 내 주요 시설 위치를 안내하고 필요 시 목적지까지 길안내 서비스를 제공한다.
셀바스AI 윤재선 음성인식사업대표는 "공항과 병원, 호텔 등 다양한 분야에서 로봇 도입이 확대되면서 사용자가 로봇과 자연스럽게 소통할 수 있는 AI 음성 인터페이스의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "금융권 AI 키오스크와 STM에 이어 안내로봇까지 적용 사례를 확보한 만큼 향후 로봇, 모빌리티 등 다양한 산업 내 피지컬 AI 음성 인터페이스 시장 공략을 본격화할 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com