제천 시민공원서 너구리 추정 야생동물 습격…여성 2명 부상

AI 핵심 요약beta
- 소방당국이 30일 제천 시민공원 인근에서 야간 공원 방문 시민이 너구리 추정 야생동물에 물리는 사고가 발생했다고 밝혔다.
- 이 사고로 70대 여성은 손을 물려 병원으로 옮겨졌고 60대 여성은 급히 피하다 넘어져 어깨 탈구 부상을 입었다.
- 당국은 현장에서 야생동물을 발견하지 못해 너구리 추정 야생동물로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 = 충북 제천의 한 도심 공원에서 너구리로 추정되는 야생동물이 시민들을 공격하는 사고가 발생했다.
야간 공원을 찾은 시민이 손을 물리고 다른 시민은 급히 몸을 피하다 넘어져 다치는 등 인명피해가 발생해 야생동물 출몰에 대한 주의가 요구된다.
31일 소방당국에 따르면 전날 오후 8시 52분쯤 제천시 청전동 시민공원 인근에서 "너구리가 사람을 물고 있다"는 신고가 119에 접수됐다.
구조대는 현장에 출동해 부상자를 응급처치한 뒤 병원으로 이송하고 사고 지점 주변을 수색했지만 신고된 야생동물은 발견하지 못했다.
이번 사고로 70대 여성은 손을 물려 병원으로 옮겨졌다
또 함께 있던 60대 여성은 야생동물을 피해 이동하던 중 넘어져 어깨가 탈구되는 부상을 입었다.
신고자는 당시 현장에 너구리 4마리가 있었던 것으로 보인다고 소방당국에 진술한 것으로 전해졌다.
다만 실제 공격한 개체가 너구리인지는 현장에서 확인되지 않아 소방당국은 '너구리 추정 야생동물'로 보고 있다.
관계 당국은 정확한 사고 경위를 조사중에 있다.
choys2299@newspim.com