국민통합위 'AI로 만나는 청년-원로 대화'…세대공감 소통의 장 연다

AI 핵심 요약beta
- 국민통합위원회가 11일 AI로 청년·원로 대화를 연다
- AI를 매개로 세대 간 경험·가치를 나누며 통합을 모색한다
- 세대공감 대화·객석 토론 후 공동선언문을 발표한다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 대통령직속 국민통합위원회가 인공지능(AI)을 매개로 원로의 지혜와 청년의 감각을 결합해 세대 간 장벽을 허무는 소통의 장을 연다.
통합위는 다음달 11일 오후 2시 30분 스타트업벤처 캠퍼스 서울에서 'AI로 만나는 청년-원로 대화'를 개최한다.
이번 행사는 'AI로 잇는 어제와 오늘 : 내일을 향한 세대공감 대화'를 주제로, AI 시대 세대 간 이해와 공감을 넓히고 미래사회 변화에 함께 대응하고자 마련됐다.
통합위는 서로 다른 세대가 AI라는 공통의 관심사를 통해 다름을 인정하고 존중하는 한편, 각자의 생각과 경험을 공유하며 세대통합의 기반을 마련하는 뜻깊은 자리가 될 것으로 기대하고 있다.
행사에는 청년과 원로 대표들이 참석해 AI를 통해 바라본 '경험과 현실', AI 시대의 '가치와 미래'에 대해 주제 발표를 진행한다.
원로 대표로는 김명자 통합위 고문(전 KAIST 이사장)과 진대제 국가원로회의 공동의장( 정보통신부 장관)이 나서며, 청년 대표는 신승진 AIPM 대표(AI콘텐츠 크리에이터)와 이무근 과학기술정보통신부 청년보좌역이 발표를 맡는다.
주제 발표 후에는 두 세대 대표 간의 '세대공감 대화'를 통해 AI 시대 포용과 협력을 위한 지혜와 아이디어를 공유하고 발전 방향을 논의한다.
또한 객석과의 대화도 마련해 참가자들의 다양한 의견을 경청하고, 마지막에는 공동의 다짐과 과제를 담은 '세대공감 공동선언문'을 발표할 예정이다.
이번 행사는 관심 있는 국민 누구나 사전 신청을 하면 참가할 수 있다. 자세한 내용은 통합위 홈페이지를 참조하면 된다.
the13ook@newspim.com