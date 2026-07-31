[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 7월 31일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 경제 등 알토란 기사로
- 31일자 투데이 ANDA 뉴스레터를 오후4시에
- 토요일 오후3시에는 K스타 월드스타도 주1회 발행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
31일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲시타델이 되살린 저가매수 의욕...AI 악재 이젠 피크아웃? ▲최태원 '반도체 자신감' 하루 만에 13억 평가익…SK하이닉스 상한가 ▲경남 양산 기온 '41.4'도까지 올라...기상 관측 이래 최고 ▲ 외국인 9조 '사자'에…코스피 장중 상승률 18% '역대 최대' ▲[히든스테이지] 즌·오아, 꿈을 향한 첫 도전…유튜브 뉴스핌TV서 공개 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.