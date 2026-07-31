7월 마지막 날 강원 '불가마'…동해·삼척·경포 37도 안팎 '극한 폭염'

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강원 전역 낮 최고 30~38도·강수는 사실상 '0'…열대야·가뭄 동시 부담, 폭염 장기화 대비 필요

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 전역이 강한 볕과 높은 기온 속에 폭염이 이어진 가운데 동해·삼척·경포 등 동해안 일부 지역은 37도 안팎까지 치솟는 '극한 더위' 양상을 보이고 있다.

31일 오후 3시 35분 기준 강원 기상 관측자료를 보면 동해안 평지 대부분이 낮 최고기온 35도 안팎의 강한 더위에 노출됐다.

동해는 낮 최고 36.5도, 오후 3시 34도 수준을 기록했고 강릉·강릉구정은 각각 36.0도, 35.2도, 경포는 이날 최고 37.3도로 관측 지점 중 최상위권 폭염을 나타냈다.

삼척은 37.8도, 원덕 36.7도, 신기 36.2도 등으로 동해·삼척 일대는 36~38도에 이르는 '극심한 고온' 구간이 형성됐다.

[정선=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원랜드 워터파크에서 더위를 식히는 피서객. 2026.07.31 onemoregive@newspim.com

내륙 지역도 춘천·원주·영월·화천·철원 등 다수가 낮 최고 32~33도 안팎을 기록하며 폭염 수준의 더위를 보였다. 산지 관측소인 대관령·구룡령·조침령 등은 26~30도 내외로 평지보다는 낮았지만 예년 같은 시기와 비교하면 고도가 높은 지역에서도 상당한 고온 상태가 이어진 것으로 분석된다.

관측자료에 따르면 이날 기준 강원 전역 주요 지점의 누적 강수량은 모두 0mm로 기준시각 이전 단시간 강수는 거의 기록되지 않았다.

이는 최근 전국적으로 이어지는 폭염·가뭄 상황 속에서 강원 역시 고온·무강수가 겹친 전형적인 여름 재해 패턴을 보이고 있음을 보여준다.

풍속과 습도 지표를 보면 대다수 지점의 최대 순간 풍속은 5~10m/s 내외로 비교적 약한 바람 수준이다. 다만 일부 산지 지점(미시령 최대 순간 풍속 22.5m/s)은 짧은 시간 강한 돌풍이 관측되며 국지적인 강풍 가능성을 보여줬다.

습도는 강원 산지·내륙에서 대체로 65~80% 수준, 동해안 평지에서도 50~60% 안팎을 기록했다. 온도·습도가 동시에 높은 환경에서는 33도 이하라도 체감온도가 크게 상승하며 밤 최저기온이 25도 이상 유지될 경우 열대야로 이어질 수 있다.



강원기상청은 "강원은 7월 마지막 날까지도 낮 최고 36도 안팎의 폭염과 무강수 상태가 지속되며 몸과 땅이 모두 마르는 상황에 놓여 있다"며 "동해·삼척·강릉·양양 등 동해안 지역 주민과 피서객에게는 한낮(오후 1~4시) 야외활동 자제, 충분한 수분 섭취와 휴식, 기상청·지방기상청 폭염·강풍 특보 확인이 필요하다"고 당부했다.

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