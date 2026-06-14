민주당, 전당대회 8월 17일 대전 개최 검토…전준위 26일 구성 전망

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

차기 지도부 선출 위한 일정 본격화

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당이 차기 당 대표 선출을 위한 전당대회를 오는 8월 17일 대전에서 개최하는 방안을 추진하고 있다.

조승래 민주당 사무총장은 14일 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 열고 "8월 17일 전당대회는 대전에서 개최하는 것으로 준비하고 있다"고 했다.

조승래 더불어민주당 사무총장 [사진 = 뉴스핌DB]

민주당은 전당대회 일정에 맞춰 오는 16일 중앙위원회를 열고 관련 당헌 개정을 추진할 계획이다. 현행 당헌은 후보자 등록 개시 50일 전까지 전당대회 준비위원회를 설치하고, 후보 등록 30일 전까지 당 대표·최고위원 선출 방식을 확정하도록 규정하고 있다.

다만 중앙위원회에서 '당헌 특례 부칙'이 신설될 경우 이번 8월 전당대회에는 해당 기한이 적용되지 않는다.

당헌 개정이 이뤄지면 전당대회 준비위원회(전준위)와 선거관리위원회 구성도 순차적으로 진행된다. 전준위는 이르면 오는 26일 당무위원회 의결을 통해 구성될 전망이다.

조 사무총장은 "오는 16일 중앙위원회 이후 24일 최고위원회의, 26일 정도에 당무위원회를 열어 전국당원대회준비위원회 설치 구성과 관련된 의결을 진행하게 된다"며 "이렇게 되면 본격적으로 전당대회에 대한 실무적인 준비가 진행될 것"이라고 했다.

이어 "대체적인 스케줄 상으로는 7월 16~17일 정도에 당대표 및 최고위원 후보자에 대한 등록이 진행된다"며 "당 대표는 4인 이상이면 예비경선을 하도록 돼 있고, 본경선은 후보 등록 일주일 정도 지나서 진행되는 것으로 이해하면 된다"고 설명했다.

아울러 민주당 조직강화특별위원회는 11일부터 15일까지 전국 254개 지역위원회 위원장 신청을 진행하고 있다. 지역위원장은 각 지역 조직을 책임지는 직책으로, 향후 총선 공천 과정에서 우위를 차지한다.

조 사무총장은 "지역 조직책이 선정되면 이를 중심으로 전국·지역대의원을 선출하고, 이분들이 전국대의원을 구성해 시도당 개편대회를 준비한다"며 "지역위원장 공모를 하면 전당대회의 실무적 준비가 시작된다고 보면 될 것"이라고 했다.

chogiza@newspim.com