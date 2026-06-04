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'6선 송영길·4선 이광재' 중진들의 화려한 귀환…민주 '8월 전대' 구도 재편

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  • 더불어민주당이 4일 보궐선거에서 송영길·이광재를 당선시켜 국회에 재입성시켰다
  • 송영길은 인천 연수갑에서 6선 고지에 올라 당내 최다선 중진으로 복귀했다
  • 이광재는 하남갑에서 4선 중진이 되며 전당대회 구도와 당권 경쟁 재편 변수로 떠올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

송영길, '최다선' 반열…당대표 경험한 중량급 인사
'친노 부활' 이광재…전당대회서 계파 결집 역할할까

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거와 함께 치러진 국회의원 보궐선거에서 여권 내 대표적 거물급 인사들이 국회 재입성에 성공했다.

4일 정치권에 따르면 인천 연수갑 송영길 후보와 경기 하남갑 이광재 후보가 나란히 당선되면서, 민주당은 당내 중진 반열을 한층 더 강화했다. 

이번 보궐선거 당선으로 송 당선인은 6선, 이 당선인은 4선 고지에 이름을 올렸다. 두 사람 모두 광역단체장 등을 지낸 정치적 경험을 갖춘 만큼, 단순한 의석 확보 이상의 정치적 파급력을 지닌 복귀라는 평가다.

송영길 더불어민주당 인천 연수갑 국회의원 후보. [사진=뉴스핌 DB]

송 당선인은 김대중 정부 시기 인천에서 처음 정치에 도전한 이후 제16·17·18·20·21대 국회의원을 지내며 인천 지역을 기반으로 성장해 왔다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03

이어 2010년 민선 5기 인천시장에 당선돼 4년간 시정을 이끌었고, 이후 민주당 대표를 역임하며 대선을 포함한 굵직한 전국 단위 선거를 지휘했다.

광역단체장·당 대표 경력에 더해 6선 '최다선' 타이틀을 얻은 만큼 연수 지역 현안 해결과 당내 역할 모두에서 무게감 있는 행보가 전망된다.

이 당선인은 이번 보궐선거 승리로 4선 의원에 올라, '친노의 적장자'이자 참여정부 핵심 전략가에서 수도권 중진 의원으로의 전환을 마무리했다는 평가를 받는다.

노무현 의원의 보좌관으로 정계에 첫발을 들인 그는 참여정부 출범 과정에서 핵심 참모로 활약했고, 청와대 국정상황실장을 지내며 국정 운영의 컨트롤타워 역할을 수행했다.

이후 강원 원주갑에서 17·18·21대 국회의원을 지내고, 2010년에는 최연소 강원도지사에 오르며 중앙과 지방을 넘나드는 정치 이력을 쌓았다.

이광재 더불어민주당 하남갑 국회의원 후보. [사진=뉴스핌 DB]

두 사람의 국회 재입성은 민주당 내부 역학에도 적지 않은 파장을 불러일으킬 전망이다. 당 대표와 광역단체장 등 굵직한 경험을 마친 다선 중진들이 여의도로 복귀하면서, 오는 8월로 예정된 차기 민주당 전당대회 구도 및 당권 경쟁 구심점이 재편될 수 있다는 관측이 힘을 얻고 있다.

특히 현재 당을 이끄는 정청래 대표가 연임 도전을 준비하고 있는 것으로 알려진 상황에서, 중량감 있는 두 인사들의 귀환은 결코 가볍지 않은 압박 요인이 될 수 있다.

앞서 정치권 안팎에선 송 당선인이 국회에 재입성할 경우 언제든 당권 레이스에 뛰어들 수 있는 잠재 주자로 거론돼 왔다.

이 당선인 역시 친노 상징성과 전략통 이미지를 바탕으로, 전당대회 출마 여부와 무관하게 차기 지도부 재편 과정에서 계파 결집 등 '킹메이커' 역할을 맡을 수 있다는 관측이 잇따른다.

seo00@newspim.com

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한동훈, '최대 격전지' 북구갑 당선 [서울=뉴스핌] 신정인 박서영 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거에서 한동훈 무소속 부산 북구갑 후보가 접전 끝에 당선됐다. 중앙선거관리위원회에 따르면 4일 오전 2시 기준, 한 후보는 42.99%의 득표율(3만4920표)을 기록해 당선이 확정됐다. 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 29일 오전 부산광역시 북구 만덕2동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 아내인 진은정 씨와 함께 사전투표를 마치고 나서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 마지막까지 치열한 경합을 벌인 하정우 더불어민주당 후보는 41.24%(3만3495표)를 얻어 2위에 머물렀다. 두 후보 간의 격차는 1.75%포인트(1425표)에 불과했다. 박민식 국민의힘 후보는 15.76%(1만2802표)의 득표율로 3위에 그쳤다. 한 후보는 이날 북갑 선거사무실에서 "역사적인 승리로 북구의 미래와 보수 재건의 길을 열어주신 북구의 위대한 시민들께 진심으로 감사드린다"며 "제게 맡겨주신 임무를 북구 시민과 부산 시민, 대한민국 국민을 먼저 생각하면서 반드시 완수해내겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 "북구를 발전시키고 보수를 재건하며, 이재명 정권의 폭주를 제어해 대한민국의 균형추를 맞추겠다"면서 "민심이 대단히 두렵고 위대하다는 것을 다시 한번 실감했다. 오직 민심만 보고 가는 정치인이 되겠다"고 말했다.  석패한 하 후보는 '북구 발전의 열망, 잊지 않고 더 낮은 자세로 정진하겠습니다'라는 낙선 인사를 통해 "이번 보궐선거 결과를 겸허히 받아들이며, 저를 믿고 지지해주신 모든 분의 성원에 깊은 감사를 드린다. 승리하신 한동훈 후보께도 축하의 말씀을 전한다"고 말했다. 하 후보는 "결과로 보답하지 못해 송구하고, 지난 한 달간 확인한 주민분들의 북구 발전에 대한 뜨거운 열망을 가슴 깊이 새기며 앞으로도 낮은 자세로 북구를 지키겠다"고 했다. 이번 보궐선거는 거대 양당 후보 사이에서 무소속으로 출마한 한 후보가 막판 스퍼트로 역전에 성공하며 부산 지역 정치 지형에 새로운 파장을 몰고 올 것으로 전망된다. allpass@newspim.com 2026-06-04 02:20
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'대구 달성' 이진숙 당선 확실 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거 대구 달성군에서 이진숙 국민의힘 후보의 당선이 확실한 것으로 전망됐다. 1961년생으로 올해 64세인 이 후보는 경북대학교 영어교육학과를 졸업하고 서강대학교 언론대학원에서 언론학 석사 학위를 받은 언론인 출신이다. 이진숙 6·3 대구 달성군 국회의원 보궐선거 후보. [사진=뉴스핌 DB] 이 후보는 1987년 MBC 기자로 입사했다. 최초의 여성 종군기자로 이름을 알렸으며, 이후 대전MBC 사장을 역임하는 등 언론계에서 굵직한 커리어를 쌓아왔다. 이 후보는 윤석열 정부에서 방송통신위원회 위원장으로 발탁되며 정권의 핵심 인사로 주목받았다. 방통위원장 재임 시절 공영방송 개혁 등을 추진하며 보수 진영의 강력한 지지를 받았다. 이번 6·3 국회의원 보궐선거를 앞두고 '보수의 심장'이자 박근혜 전 대통령의 정치적 고향인 대구 달성군에 국민의힘 후보로 전략 공천돼 출마했다. 이 후보는 선거 운동 기간 내내 높은 인지도를 바탕으로 대구 달성군의 정권 심판론을 차단하고 지역 표심을 빠르게 흡수해 왔다. 당선이 확실시됨에 따라 이 후보는 언론계와 행정부를 거쳐 국회의원으로서 여의도 정계에 교두보를 마련하게 됐다. allpass@newspim.com 2026-06-04 00:20

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