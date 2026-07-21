정청래, 김민석에 반격…"반명을 입에 올리는 자가 반명 분열주의자"

AI 핵심 요약beta
- 정청래 전 대표가 21일 김민석 전 총리의 반명 공세에 반발했다.
- 정 전 대표는 반명을 입에 올리는 자가 반명이라고 했다.
- 그는 통합과 개혁만 말하겠다며 네거티브를 하지 않겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당 8·17 전당대회 유력 주자인 정청래 전 대표는 21일 김민석 전 국무총리의 '반명(反이재명 대통령) 공세'에 대해 "반명을 입에 올리는 자가 반명"이라고 받아쳤다.
정 전 대표는 이날 페이스북을 통해 "반명을 입에 올리는 자가 반명이고, 분열을 입에 올리는 자가 분열 갈라치기"라며 "반명 분열주의를 입에 올리는 자가 실제 반명 분열주의자"라고 주장했다.
이는 경쟁자인 김 전 총리가 전날 전당대회 예비경선 합동연설회에서 "반명 분열주의는 심판해야 한다"고 발언한 것을 반박한 것이다.
정 전 대표는 "나는 통합과 개혁만 말하겠다. 네거티브 않겠다. 헐뜯고 욕하지 않겠다"며 "함께 가자. 통합과 개혁의 길을"이라고 했다.
또 다른 게시물에서는 마하트마 간디의 명언을 인용해 "너의 믿음은 너의 생각이 된다. 너의 생각은 너의 말이 된다. 너의 말은 너의 행동이 된다"며 "분열의 말을 삼가고 거친 행동하지 말자"고 했다.
jeongwon1026@newspim.com