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호르무즈·홍해·흑해 뱃길 동시 '비명'...에너지·곡물 가격 불안 고조

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AI 핵심 요약

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  • 예멘 후티 반군이 20일 홍해 바브엘만데브 해협에서 사우디 선박 통항 차단을 선언했다.
  • 호르무즈와 홍해, 흑해까지 막히면 유가 120달러 재돌파와 글로벌 경기 침체 가능성이 커졌다.
  • 흑해 교전과 슈퍼 엘니뇨·폭염으로 곡물가와 식품 가격이 치솟아 인플레이션 압력이 확대되고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 호르무즈 해협과 흑해 항로가 전쟁의 화염에 휩싸인 상황에서 홍해 뱃길마저 예멘 후티 반군에 의해 차단될 위기에 놓였다.

중동산 에너지 수송로가 동서 양쪽에서 모두 막힐 경우 국제 유가가 다시 배럴당 120달러를 넘볼 것이라는 우려 섞인 전망이 나온다. 러시아와 우크라이나 사이에 흑해 교전이 격해지면서 밀과 옥수수 가격은 연일 들썩이고 있다. 지구촌 곳곳에 들이닥친 폭염과 슈퍼 엘니뇨로 식량 불안이 내년까지 계속 커질 것이라는 경고도 뒤따랐다.

◆ 홍해 길목 막겠다는 후티

호르무즈 해협에 이어 홍해 뱃길까지 끊길 수 있다는 우려가 현실이 되고 있다.

지난주 사우디아라비아와 거의 4년 만에 무력 충돌을 빚은 예멘의 후티 반군은 간밤(현지시간 20일) 사우디 선박의 통항을 막겠다고 선언했다. 홍해의 길목인 바브엘만데브 해협을 사실상 폐쇄할 것이라는 경고다. 홍해와 아덴만을 연결하는 바브엘만데브 해협은 중동 에너지를 유럽과 아시아로 실어나르는 주요 수송로 중 하나다.

후티 반군은 성명에서 "눈에는 눈이다. 사우디가 우리에게 가한 부당하고 억압적 조치에 맞서 사우디 적들에 해상 금수조치를 선언한다"고 밝혔다.

실제 몇 차례 탄도 미사일을 발사하는 것만으로도 봉쇄 효과를 낼 수 있다. 유조선 한두 척만 피격되면 여기를 지나는 선박들은 알아서 몸을 사리게 된다. 홍해를 지나는 선박에 적용하는 해상 보험료는 이미 인상되고 있고 항로 안전이 더 위협 받으면 신규 보험 계약 자체가 막힐 수 있다. 그렇게 지난 2월말 이란전쟁 개전 직후 목격했던 자의반 타의반의 봉쇄가 펼쳐진다.

호무즈 해협을 우회해 사우디아라비아의 원유를 수출할 수 있는 홍해 인근의 얀부 항구 [AI 일러스트]

◆ "홍해까지 막히면 유가 120달러 돌파 가능성"

이란의 지원을 받고 있는 후티 반군은 비대칭 전술의 실력자다. 이미 그 위력을 여러 차례 증명해 보였다.

지난 2023년 바브엘만데브 해협을 지나는 선박들을 공격, 글로벌 해상 무역을 마비시킨 전력이 있다. 그 해 10월 가자지구에서 팔레스타인 무장단체 하마스와 이스라엘 사이 전쟁이 벌어지자 후티 측은 팔레스타인 지원을 위해 홍해를 지나는 상선들을 공격했다.이스라엘 선박을 겨냥한 공격이라고 주장했지만 홍해 뱃길은 상당 기간 제구실을 못했다.

2019년에는 드론과 미사일로 사우디 국영석유회사 아람코의 정유시설과 유전을 수십 차례 공격했는데, 당시 아람코의 일부 유전과 정유시설은 한 달 넘게 가동이 중단됐다.

이란전쟁 발발 전까지 호르무즈 해협은 전 세계 에너지 해상 수송량의 20%를 책임졌다. 중동의 서쪽 항로인 홍해를 통해서는 전 세계 해상 교역량의 12~15%가 지난다. 이란전쟁으로 호르무즈 뱃길이 불안해지면서 사우디는 최근 석유 수출의 상당 부분을 (육상 송유관과 얀부항을 경유하는) 홍해에 의존하고 있다.

컨설팅업체 케이플러(Kpler)에 따르면 사우디는 4월 이후 얀부 항을 통해 일평균 450만 배럴 이상의 원유와 석유제품을 수출했다. 그중 약 70%가 아시아로 향했다.

컨설팅 업체 스트라타스 어드바이저스의 존 페이시 대표는 호르무즈에 이어 홍해 항로까지 차단될 경우 "원유 가격뿐만 아니라 정제유 가격에도 큰 영향을 미칠 것"이라고 우려했다. 이런 전개 하에서 "국제유가는 다시 배럴당 115~120달러를 넘어설 수 있으며 선박들이 아프리카를 우회하는 더 긴 항로를 택할 경우 운송비와 보험료도 덩달아 오를 것"이라고 했다. 이러한 에너지 가격 불안은 "글로벌 경기 침체를 불러올 수도 있다"고 덧붙였다.

호르무즈 해협 인근에서 피격된 유조선이 짙은 검은 연기를 내뿜으며 화염에 휩싸여 있다. 이란의 드론·미사일 공격이 이어지면서 상선 피격 장면이 반복적으로 포착되고 있다. [사진 출처=Daily Jang] 2026.03.16 gomsi@newspim.com

◆ 흑해 불안에 곡물가 들썩...슈퍼 엘니뇨와 폭염 가세

전쟁의 화염은 흑해의 곡물 수송도 가로막았다. 흑해는 우크라이나 곡물 수출의 핵심 항로다. 수확을 마친 밀과 옥수수가 선적을 기다리고 있지만 우크라이나 오데사 항구 등을 겨냥한 러시아의 공격이 잇따르면서 발이 묶였다.

지난 5월 하순부터 러시아의 정유시설을 겨냥한 우크라이나의 드론 공격이 잇따르자 러시아도 흑해에서 우크라이나산 곡물의 수출을 차단하고 있다. 지난 19일에는 흑해를 지나던 기니비사우 선적의 튀르키예 곡물 운반선이 러시아 군의 공격을 받았다. 우크라이나 해군은 "러시아의 미사일 공격으로 해당 선박의 선원 6명이 숨지고, 4명이 실종됐다"고 알렸다.

현지시간 20일 시카고 상품거래소(CBOT)에서 밀 선물 가격은 2년래 최고치에 다가섰다가 하락세로 마감했다. 밀 선물은 전일보다 8.75센트 내려 부셸당 6.74달러에 거래를 마쳤지만, 지난달 8일 이후의 상승패턴, 좀 더 길게는 1월 21일 이후의 상승 패턴이 이어지고 있다.

유가 오름세는 대두와 옥수수 가격도 밀어올렸다. 로이터에 따르면 대두 선물은 23.25센트 올라 부셸당 12.26달러에 마감했다. 옥수수 가격도 5.5센트 상승한 4.73달러에 거래를 마쳤다. 석유 대체품인 바이오 연료의 수요가 커질 것이라는 전망에 바이오 연료 생산에 쓰이는 옥수수와 대두 가격도 덩달아 들썩였다.

세계 식량 및 곡물가격 추이 [출처=유엔식량기구, KREI]

슈퍼 엘니뇨 경고에다, 지구촌 곳곳을 달구는 폭염까지 겹쳐 주요 곡물 산지의 작황이 내년까지 계속 나빠질 것이라는 우려 섞인 전망도 나왔다. 맨그룹은 강력한 엘니뇨가 현실화할 경우 식품 가격 상승률이 2027년까지 두 자릿수 에 이를 가능성이 있다고 분석했다.

☞ '슈퍼 엘니뇨' 경고에 원자재 시장 술렁…농산물 넘어 금속까지 '기후 쇼크'

유엔식량기구(FAO)에 따르면 세계 식량 가격과 곡물 가격은 지난달(6월) 주춤한 모습을 보였지만 지정학적 불안과 기상 악화로 오름세를 재개할 가능성이 커졌다. 

주요국 중앙은행들은 식품과 에너지 가격을 제외한 근원 물가를 통화정책의 준거점으로 삼지만, 일상은 근원 물가를 중심으로 굴러가지 않는다. 식품과 에너지는 가계가 매일 소비해야 하는 필수품이다. 모든 재화와 용역(공산품과 서비스 상품)은 에너지 없이 생산할 수 없기에 유가 상승은 시차를 두고 근원 물가를 밀어올린다. 곡물 가격 오름세 역시 다양한 가공식품으로 파급되기 마련이다. 이 모든 게 모여 경제주체들의 기대 인플레이션을 자극하면 중앙은행들은 바빠진다.

osy75@newspim.com

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[단독] CXMT 증권신고서 보니 [서울=뉴스핌] 정승원 김정인 기자 = 중국 최대 D램 업체 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 기업공개(IPO)를 계기로 생산능력 확대와 공정 고도화에 나선다. 고대역폭메모리(HBM)에서는 삼성전자와 SK하이닉스에 뒤처져 있지만, DDR5와 LPDDR5X 등 범용·모바일 D램부터 중국 내 수요를 장악해 글로벌 3강 체제를 흔들겠다는 전략이다. CXMT가 대규모 자금을 확보해 생산량과 수율을 끌어올릴 경우 삼성전자와 SK하이닉스가 주도해 온 D램 시장의 고객·가격·공급 질서에도 변화가 불가피할 것으로 보인다. 21일 뉴스핌이 입수한 CXMT의 상하이증시 상장 등록용 증권신고서에 따르면 회사는 글로벌 메모리 시장에서 경쟁력을 높이기 위한 최우선 과제로 생산능력 확대를 제시했다. 삼성전자와 SK하이닉스에 비해 생산 규모와 시장점유율이 낮아 규모의 경제를 충분히 실현하지 못하고 있다는 판단에서다. 특히 HBM에서는 기술 격차가 뚜렷한 만큼 단기간에 정면 승부를 벌이기보다 DDR5와 LPDDR5X 등 이미 시장이 형성된 제품부터 경쟁력을 높인다는 구상이다. [AI 인포그래픽= 정승원 기자] ◆ HBM 격차 인정...D램 생산능력 확대로 승부수 CXMT는 중국 1위이자 세계 4위 D램 업체다. 다만 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등 글로벌 3사와 비교하면 생산능력과 시장점유율, 제품 포트폴리오에서 여전히 격차가 크다. 중국 내 D램 수요조차 자국 생산만으로 충분히 충당하지 못하는 상황이다. CXMT는 증권신고서에서 인공지능(AI) 시장 확대에 대응해 D램 사업을 강화하겠다는 계획을 밝혔다. 다만 HBM의 구체적인 양산 시점이나 공급 계획은 제시하지 않았다. 현재 CXMT가 삼성전자·SK하이닉스와 HBM 상용화 경쟁을 벌일 단계는 아니라는 점을 사실상 인정한 것으로 풀이된다. 업계에서는 CXMT의 HBM 기술이 선두 업체보다 2~4년 뒤처진 것으로 평가한다. 이에 CXMT는 AI 시장의 성장성을 인정하면서도 당장 HBM을 앞세우기보다 DDR5와 서버용 D램 등 기존 제품군의 생산과 기술 경쟁력을 끌어올리는 전략을 택했다. 가장 시급한 과제로는 생산능력 부족을 꼽았다. 현재 생산 규모로는 제조원가를 낮추고 수율을 안정화하는 데 한계가 있다는 것이다. 결국 삼성전자와 SK하이닉스가 확보한 규모의 경제에 접근하려면 생산량 자체를 대폭 늘려야 한다는 판단이다. CXMT는 이번 상장을 통해 46억달러(약 6조8100억원)를 조달하는 것을 목표로 하고 있다. 확보한 자금은 생산라인 확대와 공정 전환, 연구개발에 투입해 생산성과 원가 경쟁력을 동시에 높이는 데 활용할 예정이다. 우선 중국 시장 내 공급 비중을 높이는 데 집중한다. 중국은 세계 최대 D램 소비국이지만 자국 업체의 공급 비중은 낮다. CXMT는 중국 시장에서 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 제품을 대체한 뒤 이를 기반으로 글로벌 시장 진출을 확대한다는 구상이다. CXMT가 상하이증시에 상장하면서 제출한 증권신고서 원문. [서울=뉴스핌] = 2026.07.21 hkj77@hanmail.net ◆ DDR5 중심 D램 개발 및 고도화 CXMT는 생산능력 확대를 위한 주요 과제로 생산라인 증설과 공정 업그레이드, 웨이퍼 생산량 확대를 제시했다. 생산 규모를 키워 제조원가를 낮추고 수율을 높여 수익성을 개선한다는 전략이다. 글로벌 메모리 시장은 저용량·저속 제품에서 고용량·고속 제품 중심으로 빠르게 이동하고 있다. CXMT도 상장 자금을 활용해 DDR5와 LPDDR5X, 서버용 D램의 비중을 높이고 제품 포트폴리오를 고부가 제품 중심으로 재편할 계획이다. 조달 자금은 생산라인 업그레이드와 제조공정 개선, 차세대 D램 연구개발에 투입된다. 공정 미세화를 통해 웨이퍼당 생산량을 늘리고 원가와 전력소비를 낮추는 동시에 수율을 높이는 것이 목표다. 단순히 공장 규모만 늘리는 것이 아니라 생산성과 제품 성능을 함께 개선해 글로벌 업체와의 격차를 줄이겠다는 것이다. 핵심 제품은 DDR5와 LPDDR5X다. DDR5는 AI 서버와 데이터센터, 클라우드, 고성능컴퓨팅 등에 사용되는 제품으로 DDR4보다 제조 난도가 높고 미세공정과 수율 관리가 중요하다. DDR5 경쟁력은 곧 공정기술과 생산효율을 가늠하는 지표인 셈이다. CXMT는 DDR5 생산능력을 확대해 단위당 원가를 낮추고 서버·PC용 D램 시장에서 점유율을 확보할 계획이다. LPDDR5X는 AI 스마트폰과 노트북, 태블릿PC, AI PC 등 모바일·저전력 시장을 겨냥한다. DDR5로 서버와 PC 시장을, LPDDR5X로 모바일 시장을 동시에 공략하는 구조다. 스마트폰 화면에 표시된 CXMT 로고. [사진=블룸버그통신] ◆ 중국서 CXMT 제품 공급 확대...삼성·SK하이닉스 영향 불가피 CXMT는 중국 기업들이 사용하는 삼성전자·SK하이닉스·마이크론의 D램을 자국산 제품으로 대체하는 '수입 대체'를 주요 성장 전략으로 제시했다. 중국 스마트폰·PC·서버 업체가 수입해 사용하는 메모리를 CXMT 제품으로 바꿔 중국 시장 내 공급률을 높이겠다는 것이다. D램 생산에 그치지 않고 장비와 소재, 부품, 설계, 패키징 등 중국 메모리 생태계 전반의 국산화도 추진한다. 이번 상장은 단순한 운영자금 확보가 아니라 CXMT를 중심으로 중국 내 D램 공급망을 구축하기 위한 기반 마련이라는 의미가 크다. CXMT의 중국 내 공급 확대가 본격화하면 삼성전자와 SK하이닉스도 영향을 피하기 어렵다. CXMT의 D램 평균판매가격은 삼성전자·SK하이닉스·마이크론보다 약 30% 낮은 것으로 평가된다. 생산 확대와 공정 고도화로 품질과 수율까지 개선할 경우 가격 경쟁력은 더 커질 수 있다. CXMT가 낮은 가격과 중국 내수 기반을 앞세워 물량을 늘리면 삼성전자와 SK하이닉스는 중국 고객을 지키기 위해 가격을 낮추거나 범용 D램 생산을 고부가 제품으로 더 빠르게 전환해야 하는 압박을 받을 수 있다. 특히 CXMT가 당장 HBM보다 DDR5와 LPDDR5X 등 범용·모바일 D램을 공략한다는 점에서 삼성전자가 상대적으로 직접적인 영향을 받을 가능성이 크다. SK하이닉스도 HBM에서는 기술 우위를 유지하고 있지만, 범용 D램 공급 증가로 전체 시장 가격이 낮아질 경우 수익성 압박을 받을 수 있다. CXMT의 위협은 단기간에 삼성전자와 SK하이닉스를 기술로 추월하는 데 있지 않다. 중국 내수시장과 대규모 생산능력을 바탕으로 범용 D램 공급을 빠르게 늘려 두 회사의 고객 기반과 가격 결정력을 약화할 수 있다는 점이 더 현실적인 위험으로 꼽힌다. origin@newspim.com 2026-07-21 08:01

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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