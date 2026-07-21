LG CNS, AI 엔지니어 양성 교육 시작

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG CNS가 고용노동부의 'K-디지털 트레이닝(KDT) 인공지능(AI) 캠퍼스' 교육기관으로 선정돼 오는 28일부터 AI 분야 취업 희망자를 대상으로 교육을 시작한다고 21일 밝혔다.
KDT AI 캠퍼스는 정부가 총 1300억 원을 투입해 AI 엔지니어 1만 명을 양성하는 산업 연계형 인재 육성 프로그램이다. 교육비는 전액 지원되며 수강신청은 고용24와 LG CNS AI 캠퍼스 홈페이지를 통해 가능하다.
LG CNS는 'MCP(Model Context Protocol) 기반 에이전틱 AI 서비스 개발자 과정'과 '지식 그래프 기반 AI 데이터 엔지니어 과정'을 순차적으로 운영한다.
에이전틱 AI 서비스 개발자 과정은 AI 모델과 업무 시스템을 연결하는 기술을 활용해 기업용 AI 서비스 구현 능력을 기른다. 데이터 엔지니어 과정은 데이터 간 관계를 파악하는 기술을 적용해 AI가 기업 데이터를 효과적으로 활용하도록 구축하는 방법을 배운다.
교육생들은 프로젝트 중심의 실습을 통해 현장 실무 역량을 익힌다. LG CNS AI 전문가가 각 과정에 멘토로 참여해 현업 노하우를 전수하고 문제 해결 능력을 지원한다.
LG CNS는 AI 캠퍼스 운영과 함께 기업 고객을 위한 B2B 교육도 확대하고 있다. LG 계열사를 비롯해 NICE평가정보, 중소기업중앙회 등을 대상으로 AI 도입 수준과 직무에 맞는 교육을 제공 중이며, 글로벌 러닝 플랫폼 유데미(Udemy)와 파트너십을 맺고 3만5천 개 이상의 글로벌 교육 콘텐츠를 제공하고 있다.
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