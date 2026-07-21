중기중앙회, 제6회 유통상생대회 개최...현대백화점 우수사례 발표

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 중소기업중앙회(회장 김기문)는 21일 여의도 중기중앙회에서 한국백화점협회(회장 정지영), 한국온라인쇼핑협회(회장 조성현), 한국체인스토어협회(회장 한채양)와 공동으로 제6회 유통상생대회를 개최했다고 밝혔다.
유통상생대회는 유통 분야 대·중소기업의 협력 우수사례를 공유하고, 모범 기업을 포상함으로써 민간 중심의 상생 문화를 확산하기 위해 매년 개최하고 있다.
이번 대회는 '상생을 동력으로, 성장하는 중소기업'이라는 슬로건으로 개최됐으며, 유통 분야 상생협력 확산에 기여한 4개 사를 포상했다.
이날 공정거래위원장 표창을 받은 현대백화점은 상생 우수사례를 발표하고, 앞으로도 유통상생협의체와 중소유통상생위원회를 중심으로 상생 행보를 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.
김기문 중기중앙회장은 "인구 감소와 소비심리 위축으로 내수 부진이 장기화되는 가운데 알리익스프레스·테무·쉬인(알·테·쉬) 등 해외 이커머스의 공세까지 거세지면서 국내 유통산업이 전례 없는 위기에 직면해 있다"며, "이러한 위기를 극복할 해법은 대·중소기업 간 상생협력"이라고 말했다.
이어 "국내 대표 유통기업들이 중소기업과 소상공인에게 힘을 보태고 함께 손을 맞잡는다면, 상생의 가치는 유통산업의 위기 속에서 더욱 빛을 발할 것"이라며 "국회와 정부도 유통산업 생태계가 함께 성장할 수 있도록 입법과 정책적 지원에 적극 나서주길 바란다"고 강조했다.
이날 행사에는 김기문 중기중앙회장과 유동수 국회 정무위원회 위원장, 이병권 중소벤처기업부 제2차관, 남동일 공정거래위원회 부위원장, 정지영 한국백화점협회장, 조성현 한국온라인쇼핑협회장, 허영재 한국체인스토어협회 부회장을 비롯해, 유통대기업과 중소유통기업 등 100여 명이 참석했다.
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