LG전자, AI·고효율 기술로 에너지위너상 12관왕

10년 연속 업계 최다 수상 기록
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자는 소비자시민모임이 주최하고 기후에너지환경부와 한국에너지공단이 후원하는 '제29회 올해의 에너지위너상'에서 대상 3개를 포함해 총 12개의 본상을 받았다고 21일 밝혔다. 이로써 10년 연속 업계 최다 수상 기록을 이어갔다.
'LG 휘센 인공지능(AI) 오브제컬렉션 타워I' 에어컨은 대상과 기후에너지환경부 장관상을 받았다. 온도와 습도를 함께 제어하는 'AI콜드프리' 기능과 고효율 실내기·실외기 기술을 적용해 동급 제품보다 냉방효율을 최대 13% 높이고 전기요금을 최대 11.5% 줄였다.
LG 이페이퍼 디스플레이는 대상과 한국에너지공단 이사장상을 수상했다. 전력 공급 없이도 화면을 유지하는 제품으로, 초저전력 시스템 제어와 고효율 배터리 관리 기술을 통해 기존 디지털 사이니지보다 소비전력을 99% 이상 절감했다.
출시를 앞둔 LG 디오스 AI 오브제컬렉션 식기세척기 신제품도 대상을 받았다. 식기세척기가 대상을 받은 것은 1997년 에너지위너상 제정 이후 처음이다. 새 건조 기술과 내부 구조 최적화를 통해 기존 제품보다 전기 사용량을 약 10%, 물 사용량을 약 18% 줄였다.
LG퓨리케어 오브제컬렉션 얼음정수기와 LG 디오스 AI 오브제컬렉션 스템 베이직 냉장고는 에너지기술상을 받았다.
이 밖에 ▲써마브이 R290 모노블럭 히트펌프 ▲LG 휘센 AI 오브제컬렉션 듀얼쿨 벽걸이 에어컨 ▲가정용 시스템 에어컨 ▲LG 퓨리케어 바스에어시스템 ▲LG 트롬 AI 오브제컬렉션 워시콤보 ▲LG 스타일러 오브제컬렉션 ▲LG퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 등 7개 제품이 에너지위너상에 선정됐다.
정재웅 LG전자 고객가치혁신부문장 전무는 "에너지 효율을 높이는 차별화된 기술 혁신을 통해 지속가능한 미래에 기여하는 제품과 솔루션을 지속해서 선보일 것"이라고 말했다.
kji01@newspim.com