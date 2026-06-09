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8·17 전당대회 '정청래·김민석·송영길' 3파전 전망...친명 vs 친청 전면전 예고

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  • 민주당이 8월 17일 전당대회서 당대표를 선출한다.
  • 정청래 연임과 김민석 복귀, 송영길 출마설이 맞섰다.
  • 차기 당대표가 총선 공천권 쥐며 계파 갈등이 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

23대 총선 공천권 쥔 당대표 선출…친명-친청 주도권 전쟁
이재명 '김민석 힘 싣기' 해석 속 지방선거 책임론 맞물려

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당이 오는 8월 17일 전당대회를 열고 차기 당대표와 최고위원 5명을 선출한다.

이번에 선출되는 당대표는 2028년 총선 공천권을 쥐고 있어 누가 될지를 두고 집권 2년 차를 맞이한 이재명 정부와 민주당 '23대 총선 예비 후보자'들에게 초미의 관심사다. 단순한 당권 경쟁을 넘어 차기 대선 주자군과 당내 계파 구도의 향방을 가를 분수령이라는 분석도 나온다.

9일 뉴스핌 취재를 종합하면 현재 당권 구도는 정청래 대표, 김민석 국무총리, 송영길 의원의 3파전 양상으로 형성되고 있다. 여기에 우원식 의원, 이광재 의원도 잠재적 후보군으로 거론되면서 향후 경쟁 구도가 더욱 확대될 가능성이 제기된다.

(좌측부터) 정청래 더불어민주당 대표, 김민석 국무총리, 송영길 의원 [사진=뉴스핌 DB]

◆ 정청래 연임 vs 김민석 복귀…李대통령, 金에 "다른 역할 맡는 게 더 적정하다고 보여"

민주당은 전일 최고위원회의를 통해 전당대회 개최 시기를 8월 17일로 사실상 확정했다. 조승래 사무총장은 기자간담회에서 "가장 이른 시일인 8월 17일 전당대회를 진행하는 것으로 공감대가 형성됐다"며 관련 절차를 순차적으로 진행하겠다고 밝혔다.

가장 먼저 출마가 예상되는 후보는 연임 도전이 유력하게 거론되는 정청래 대표다. 정 대표는 강성 당원층의 높은 지지를 받고 있다.

이 때문에 지방선거 패배 책임론에도 불구하고 당내 친청(친정청래) 세력을 중심으로 재신임론이 제기된다. 다만 친명(친이재명)계를 중심으로 지도부 책임론이 제기되고 있어 이를 어떻게 돌파할지가 과제로 꼽힌다.

김민석 국무총리(왼쪽)와 정청래 더불어민주당 대표(오른쪽). 이 대통령의 '김민석 지원' 해석 속에 민주당 당권 경쟁이 본격화하고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

김민석 국무총리도 유력한 후보다. 김 총리는 지난 7일 총리직 사의와 민주당 복귀를 공식화하며 "제 다음 임무는 기득권의 저항을 돌파하고 이재명 정부의 시대 정신을 실현할 강력하고 유능한 민주당을 만드는 것"이라고 밝혔다. 사실상 당 대표 선거에 출마하겠다는 뜻을 밝혔다.

정치권에서는 김 총리가 친명계의 전폭적인 지원을 받을 가능성이 높다고 보고 있다. 전일 이재명 대통령이 취임 1주년 기자회견에서 김 총리의 리더십과 국정 운영 능력을 높게 평가하면서 당 안팎에서는 사실상 김 총리에게 힘을 실어준 것 아니냐는 해석도 제기된다.

이 대통령은 김 총리에 대해 "정말로 뛰어난 리더십으로 내각이 큰 잡음 하나 없이 치열하게 잘 달려왔다"며 "이제는 다른 역할을 맡는 게 더 적정하다고 보이기 때문에 역할을 바꾸게 된 것"이라고 했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령(오른쪽)과 김민석 국무총리가 30일 서울 용산구 대통령실에서 열린 제44회 국무회의에서 대화를 나누고 있다. [사진=대통령실] 2025.09.30 photo@newspim.com

◆ 송영길도 출마 시사…김민석과 '반청 연합' 가능성도

2021년 민주당 대표를 지낸 송영길 의원도 이번 전당대회 당 대표 선거 출마 가능성을 시사하고 있다.

그는 지난 7일 오전 광주 북구 운정동 국립 5·18 민주묘지를 참배한 뒤 기자들과 만남에서 당 대표 출마 여부와 관련해 "정 대표의 거취와 호남의 민심을 보고 결정하겠다"고 말했다. 또 6·3 지방선거 결과에 대해 "폭동이 일어날 수준의 깜깜이 공천이었다"며 정 대표 책임론을 제기했다.

정치권에서는 송 의원과 김 총리가 사실상 연합 전선을 구축할 수 있다는 분석도 나온다. 정 대표 연임을 견제하기 위해 송 의원이 김 총리를 지지하는 형식이 될 수 있다는 것이다.

지방선거 결과를 둘러싼 책임론과 향후 총선 공천권 문제까지 맞물리면서 친명계와 친정계 간 갈등이 한층 격화될 수 있다는 관측도 제기된다.

정청래 더불어민주당 대표(왼쪽)와 송영길 의원이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 인사를 나누고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

여기에 대표적인 친노(친노무현)계 인사로 6·3 하남갑 보궐선거에 승리해 4선 의원으로 복귀한 이광재 의원과 22대 전반기 국회의장 임기를 마치고 복당한 우원식 의원도 잠재적 출마 후보군으로 거론된다.

이 의원은 당내 통합과 중도 확장성을 강점으로 평가받고 있고 우 의원은 안정적인 국회 운영 경험과 중진 정치인으로서의 상징성을 갖고 있다는 평가를 받는다.

당내 강경파로 꼽히는 김용민 의원도 잠재적 출마 후보군으로 거론된다. 다만 이들 모두 아직까지는 공식적인 입장을 밝히지 않은 상태다.

chogiza@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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