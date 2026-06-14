이재명 대통령, 이탈리아 국빈 일정 중 '선관위 국정조사' 보고받아

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 14일 이탈리아에서 수보회의를 화상 주재했다
- 회의서 선관위 국조·투표용지 부족 수사 보고가 이뤄졌다
- 귀국 뒤 19일 회의도 열어 민생·재난 대응을 점검한다
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선관위 국정조사·투표용지 사태·경제 현안 보고
귀국 직후 추가 수보 계획… 재난대응 점검
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 이재명 대통령이 이탈리아 국빈 방문 중인 14일(현지시간) 현지에서 청와대 수석보좌관 회의를 화상 방식으로 주재한다.
회의는 이탈리아 시각 오후 2시, 한국 시각 밤 9시에 열리며, 해외 수행단과 서울에 남아 있는 비서실장·수석·비서관 등이 모두 참석한다. 대통령실은 "순방 기간과 귀국 직후까지 국정 운영에 공백이 발생하지 않도록 하기 위한 조치"라고 밝혔다.
이날 회의에서는 정무수석실이 선거관리위원회 국정조사 및 제도 개선 추진 계획을 보고한다. 민정수석실은 최근 논란이 된 투표용지 부족 사태와 관련해 검찰·경찰 합동수사본부 구성 및 진행 상황을 설명한다. 이어 경제성장수석실이 외환·금융시장 동향과 물가 관련 대책을 순차적으로 보고할 예정이다.
이 대통령은 이번 국빈 방문을 마친 뒤, 귀국 다음 날인 19일에도 수석보좌관 회의를 다시 열 계획이다. 통상 목요일에 열리던 회의를 앞당겨, 여름철 자연재해 대응 체계를 중심으로 민생·안전 현안을 점검하겠다는 방침이다.
대통령실은 "해외 순방 일정과 별개로 국내 현안을 상시 점검하겠다는 의지가 반영된 것"이라고 설명했다.
gomsi@newspim.com