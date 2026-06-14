공무원이 직접 만든 행정 AI…재경부, 우수과제 4개 선정

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재경부, 생성형 AI 서비스 발굴 해커톤 대회 개

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 재정경제부가 생성형 인공지능(AI)을 행정업무에 접목하기 위한 내부 해커톤을 열고, 행정 효율화를 위한 우수과제 4개를 선정했다.

재경부는 지난 10~12일 나라키움 태안연수원에서 '재경부 생성형 AI 서비스 발굴 해커톤 대회'를 개최했다고 14일 밝혔다.

이번 대회에서는 카드뉴스 자동 생성, 국유재산 업무 관리, 일상감사 자동화, 공공기관 정보검색 등 4개 과제가 우수과제로 선정됐다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

대회는 생성형 AI 기술을 경제정책, 세제, 국유재산, 국제금융, 공공기관 관리 등 재경부 핵심 행정업무에 도입해 행정 프로세스를 지능화하고, 국민 체감형 서비스를 발굴하기 위해 마련됐다.

재경부 각 실·국에서는 모두 25개 혁신과제를 출품했다. 이 가운데 예선 심사를 거친 15개 과제가 본선에 올랐다. 본선 과제들은 재경부 AI 자문단과 민간 전문인력의 멘토링을 거쳐 현장에서 활용 가능한 수준의 시제품으로 구현됐다.

우수과제에는 먼저 '보도자료를 활용한 카드뉴스 자동 생성 서비스'가 이름을 올렸다. 각 부서가 발표하는 보도자료를 AI가 분석해 카드뉴스를 자동으로 생성하고, 재경부 SNS에 게시하는 서비스다.

'국유재산 업무 관리 효율화 AI'도 우수과제로 선정됐다. 방대한 국유재산 데이터와 정부 정책 기조를 자동 분석해 국유재산 정책 방향 수립을 지원하는 서비스다.

감사 업무에 AI를 접목한 '일상감사 검토 의견서 작성 자동화 서비스'도 우수과제에 포함됐다. 일상감사 요청 자료와 기존 검토 의견서를 분석해 생성형 AI가 검토의견서 초안을 작성하는 방식이다.

대국민 서비스 분야에서는 'ALIO AI Plus: 공공기관 정보·서비스 통합 안내 AI'가 선정됐다. 공공기관이 알리오와 알리오플러스에 등록한 경영공시, 시설정보, 문서 등을 AI가 통합 검색해 안내하는 서비스다.

재경부는 이번 대회에서 발굴된 우수 아이디어와 시제품이 단발성에 그치지 않도록 오는 10월까지 고도화·안정화 단계를 거쳐 '재경부 AI-ONE 플랫폼'에 정식 반영할 계획이다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 "정부 부처의 인공지능 대전환(AX)을 선도해 행정업무 효율성 제고를 넘어 국민이 체감할 수 있는 혁신적인 공공서비스를 제공하는 데 앞장서겠다"고 말했다.

wideopen@newspim.com