재경부, 정상외교 성과 점검…중동 인프라 시장 공략 강화

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경제협력 후속조치 이행 가속

중동 인프라 협력 전략 마련

60억달러 금융지원 등 추진

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 정상외교를 통해 확보한 경제협력 성과를 점검하고 중동 지역 인프라 시장 진출 확대를 위한 지원 방안을 마련했다. 중동 국가들의 산업 다각화 수요를 새로운 성장 기회로 활용해 우리 기업의 해외 진출을 뒷받침한다는 계획이다.

재정경제부는 구윤철 부총리 겸 재경부 장관이 10일 정부서울청사에서 '제269차 대외경제장관회의'를 주재하고, 정상회담 경제분야 성과 이행 점검과 중동 국가별·분야별 인프라 고도화 협력방안을 논의했다고 밝혔다.

먼저 정부는 최근 주요국과의 정상회담을 통해 도출된 경제협력 성과의 이행 상황을 점검했다. 농림·수산 분야에서는 검역·위생 협력 확대를 통해 신규 수출 품목이 늘어나고 있으며, 과학기술 분야도 후속 협의체 운영과 협력계획 수립이 차질 없이 진행되고 있다고 평가했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 6월 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 '확대 거시재정금융간담회'를 주재하고 있다. [사진=재경부] 2026.06.10 rang@newspim.com

정부는 정상회담 합의사항이 실질적인 경제성과로 이어질 수 있도록 관계부처 합동 점검체계를 지속 운영하고, 추진 과정에서 발생하는 애로사항은 부처 간 협업을 통해 해결해 나가기로 했다.

이와 함께 중동 주요국의 산업 구조 전환과 경제 다변화 과정에서 확대되는 인프라 수요에 대응하기 위한 협력 전략도 마련했다. 정부는 플랜트·에너지, 교통·물류, 도시개발, 디지털 인프라 등 분야별 협력 과제를 발굴하고 우리 기업의 사업 참여를 적극 지원할 방침이다.

구체적으로 ▲재외공관과 유관기관을 활용한 현지 프로젝트 발굴 ▲중동 주요 발주처 대상 통합 수주지원 활동 ▲총 60억달러 규모 선금융 지원 ▲중동 인프라 전략펀드 조성 추진 ▲정부 간(G2G) 협력 확대 등을 추진하기로 했다.

앞으로 정부는 정상외교와 고위급 협력 채널을 활용해 우리 기업의 수주·투자 과정에서 발생하는 애로를 해소하고, 사업 발굴부터 이행까지 전 과정을 지원할 계획이다.

구 부총리는 "정부는 정상외교를 통해 구축한 협력 기반이 우리 기업의 해외 진출과 경제협력 확대라는 실질적 성과로 이어질 수 있도록 관계부처와 함께 끝까지 챙겨 나가겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com