구윤철 부총리 "경제 대도약 골든타임…구조개혁 속도"

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세종청사서 '확대간부회의'

하반기 성장전략 준비 주문

잠재성장률 반등 기반 마련

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 우리 경제의 체질 개선과 잠재성장률 반등을 위한 구조개혁 논의가 본격화하고 있다. 정부는 하반기를 혁신·구조개혁의 성과를 만들어낼 '경제 대도약의 골든타임'으로 규정하고, 성장잠재력 확충에 정책 역량을 집중하기로 했다.

재정경제부는 1일 정부세종청사에서 구윤철 부총리 겸 재경부 장관 주재로 '확대간부회의'를 열고, 혁신·구조개혁 추진 방향과 부내 업무혁신 방안을 논의했다고 밝혔다. 이날 회의에는 양 차관과 각 실·국장, 총괄과장 등 주요 간부가 참석했다.

구 부총리는 국민주권정부 출범 1주년을 맞아 지난 1년간 경제 분야 성과 점검을 마무리했다고 설명하며, 6월 이후는 우리 경제의 체질을 바꾸고 잠재성장률 반등의 기반을 마련할 '경제 대도약의 골든타임'이라고 강조했다. 이어 하반기 경제성장전략 등을 계기로 재경부가 혁신·구조개혁의 주도권을 확실히 가져갈 수 있도록 철저히 준비해 달라고 당부했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 29일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 부동산관계장관회의 겸 주택공급촉진 관계장관 회의를 주재하며 모두 발언을 하고 있다. 2026.05.29 gdlee@newspim.com

이날 회의에서는 제68회 신규 사무관 임명식과 '제2회 팀확행 포상 및 5월 베스트 소확행 시상식'도 진행됐다. 팀확행 포상은 ▲재산세제과 ▲경제분석과 ▲혁신정책담당관 ▲공공정책총괄과 ▲경제협력과 등 5개 부서가 수상했다.

재산세제과는 부동산·상속·증여세 현안 대응, 경제분석과는 최근 경제동향 분석과 중동전쟁 관련 비상경제 대응 성과를 각각 인정받았다. 혁신정책담당관은 인공지능(AI) 교육 프로그램 운영, 공공정책총괄과는 'K-마루' 프로젝트 추진, 경제협력과는 아시아개발은행(ADB) 연차총회 계기 한·우즈베키스탄 경제협력 확대 논의 성과를 각각 높이 평가받았다.

5월 베스트 소확행에는 전형용 출자관리과 사무관이 선정됐다. 전 사무관은 37년 만의 담배사업법 개정을 통해 액상담배를 제도권 내에서 관리할 수 있도록 하는 데 기여한 공로를 인정받았다.

아울러 회의에서는 제2기 AI 단기집중반 교육 수료자들의 주요 프로젝트 3건도 시연됐다.

시연 종료 이후 구 부총리는 "부내 AI 혁신 노력의 성과가 점차 나타나고 있다. 앞으로 더 발전된 형태의 재경부 특화 AI 에이전트가 개발될 수 있도록 간부들의 더 많은 관심이 필요하다"며 "중급·고급 교육 프로그램도 조속히 제공할 수 있도록 적극 검토하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com