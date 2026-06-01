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2026.06.01 (월)
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식탁 나르는 천만 배달 기사, 천년 식문화 바꾼 인터넷 플랫폼 경제

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AI 핵심 요약

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  • 중국 배달 음식 시장이 고속 성장 속에 일상 풍속도로 자리잡았다.
  • 베이징·상하이·선전·광저우·청두·항저우 등은 지역 특색 따라 주문 품목·시간대·이용 패턴이 뚜렷하게 갈렸다.
  • 선전·청두 등 신흥 도시까지 배달 생태계가 확장되며 외마이치쇼 1000만 명 시대 배달 신 1선 도시가 부상했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

메이퇀 등 등록 배달 기사만 천만명 넘어
베이징·상하이 규모 최대, 배달 경제 주도
밤에 더 바빠지는 청두, 월 1억 건 항저우

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 경제의 고속 성장과 디지털 플랫폼의 진화 속에서 배달 음식 시장은 중국인 일상의 새로운 풍속도로 자리 잡았다.

한국의 배달 기사처럼, 중국에는 '외마이치쇼(外卖骑手, 배달 기사)'로 불리는 수많은 배달원이 도심 곳곳을 누비고 있다. 통계에 따르면 메이퇀(美团), 어러머(饿了么) 등 주요 인터넷 플랫폼에 등록된 택배기사 수만 전국적으로 1,000만 명을 넘는 것으로 추산된다.

중국 배달 시장은 거대한 인구 규모와 도시별 특성에 따라 다양한 모습을 드러낸다. 수도 베이징은 전국에서 배달 주문량이 가장 많을 뿐만 아니라 주문당 평균 금액(객단가)도 최고 수준인 것으로 알려졌다.

베이징 배달 시장을 견인하는 핵심 동력은 고소득 화이트칼라 직장인들이다. 오피스 빌딩과 IT 기업이 밀집한 중관춘, 궈마오(国贸), 왕징(望京) 등 3대 상권이 전체 주문의 절대다수를 차지한다.

이 지역 배달 기사들은 직장인들의 점심·저녁 피크 타임에 맞춰 주문을 집중적으로 처리하는 특징을 보인다.

경제 중심지인 상하이는 중국 내에서 배달 품목의 다양성이 가장 높은 도시로 꼽힌다. 전통적인 패스트푸드와 도시락은 물론이고 웰빙 트렌드를 반영한 샐러드·가벼운 식사(轻食), 죽류, 홍콩식 차찬팅 메뉴 주문이 많다.

상하이에서는 특히 야간에 마라샹궈, 민물가재(小龙虾), 바비큐 등 야식 주문이 폭발적으로 늘어나기 때문에 배달 기사들이 24시간 교대 근무 체제를 유지한다.

1호 경제 특구 선전시는 수천만 명의 외지 출신 근로자들이 유입된 도시로, 배달 시장의 성장세가 전국 최고 수준이다. 선전특구보는 최근 선전 시민의 배달 서비스 이용률이 무려 78.9%에 달한다고 보도했다. 이는 전국 평균보다 36.5%포인트나 높은 수치다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 후난성 창사 시내 우이 거리와 황싱로 거리 인근 도로에서 택배기사들이 전동 오토바이를 타고 배달업무를 수행하고 있다.  사진=뉴스핌 통신사.  2026.06.01 chk@newspim.com

현재 선전 내 양대 배달 플랫폼에 등록된 가맹점 수는 9만 2,000개를 넘어섰으며, 활성 이용자 규모는 981만 명에 육박한다. 상업적 활력과 점포 수 모두 광둥성 내 1위를 차지하며, 선전은 이른바 '배달 신(新) 1선 도시'라는 별명을 얻었다.

이웃 도시인 광저우시 역시 전통적인 미식의 도시답게 거대한 배달 생태계를 자랑한다. 광저우 시장은 보양 문화의 영향으로 탕 요리(汤品)와 죽류 주문 비중이 타 지역보다 높다. 이외에도 탕수육, 마라탕, 오리목 부속 구이부터 대형 마트 및 편의점 생필품 배달까지 배달 기사들의 배송 영역이 전방위로 확대되는 추세다.

소비와 여가의 도시 청두는 이른바 '4대 1선 도시(베이징·상하이·선전·광저우)'를 제외하고 중국 전역에서 배달 물량이 가장 많은 도시로 부상했다.

청두 배달 시장을 주도하는 건 '야간 경제'다. 팔리좡, 칭양펑루이리, 진사(金沙) 상권, 그리고 청두의 명소인 둥다루-타이구리(东大路-太古里) 상권 일대는 심야 시간에 배달 열기가 가장 뜨겁다.

IT 산업의 메카이자 전자상거래의 중심지인 항저우시는 도시 전역에 4만 개가 넘는 배달 전문 매장이 촘촘히 포진해 있다. 통계에 따르면 항저우 시민들이 한 달 동안 주문하는 배달 건수는 1억 건을 넘는다.

주로 IT 업계의 젊은 직장인들이 선호하는 디저트·음료, 샐러드, 스시, 훠궈 요리 등의 주문이 압도적인 비중을 차지한다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위' [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다. 31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다. 삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다. 한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다. nylee54@newspim.com 2026-05-31 12:46
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외환 거래 '24시간'으로 확대 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 오는 7월 6일부터 서울 외환시장의 외환 거래시간이 평일 24시간 무중단 방식으로 연장된다. 이에 따라 주말과 새해 첫날을 제외하면 국내 공휴일에도 거래가 가능해진다. 서울외환시장운영협의회(외시협)는 29일 총회를 개최하고 이 같은 내용의 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다. 이번 개정으로 중개회사를 통한 원·달러 외환거래 시간은 기존 '오전 9시~익일 오전 2시'에서 주중 내내 24시간 문을 여는 방식으로 바뀐다. 뉴욕 서머타임(DST) 기간에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지, 그 외 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 시장이 상시 가동된다. 다만 원화와 이종통화 간 거래시간은 현행대로 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 유지된다. 한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB] 외환시장 개방 확대로 시차가 다른 외국인 투자자는 물론, 미국 주식 등에 투자하는 국내 투자자와 수출입 기업들의 환전 편의가 높아지고 거래 비용도 줄어들 것으로 전망된다. 매년 첫 영업일은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다. 공휴일이나 야간 거래는 허용되지만 실제 거래 대금이 오가는 결제 업무는 기존처럼 은행 영업일에 처리된다. 글로벌 시장 관행에 따라 은행 비영업일에는 자금 이체가 불가능해 가장 가까운 다음 은행 영업일로 결제가 순연된다. 24시간 개장에 맞춰 환율 공시 체계도 일부 조정된다. 현물환중개회사는 오전 6시부터 익일 오전 6시까지 매시 정각마다 시간가중평균환율(TWAP)을 산출해 시장에 제공할 예정이다. ▲시가 ▲고가 ▲저가 ▲환율 역시 같은 기준에 따라 공표된다. 다만 시장의 혼선을 최소화하기 위해 기업 재무제표나 세무 기준 등에 활용되는 '서울 오후 3시 30분 종가 환율'과 매매기준율(MAR)은 당분간 현행 기준을 따르기로 했다. 외환당국도 공식 통계와 보도자료 작성 시 기존 종가 환율을 계속 활용할 방침이다. 외시협은 향후 매매기준율 산정 방식도 글로벌 관행에 맞춰 거래량 가중평균 방식(MAR)에서 시간가중평균환율(TWAP) 방식으로 변경하는 방안을 논의했다. 시장 참가자들의 적응 기간을 고려해 외국환거래규정 개정 이후 1년의 유예기간을 두는 방안도 검토됐다. 외환당국은 이번 총회에서 수렴된 시장 참가자 의견을 바탕으로 오는 6월 중 매매기준율 변경 등을 포함한 외국환거래규정 개정을 추진할 계획이다. eoyn2@newspim.com 2026-05-31 12:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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