두산에너빌리티, 사우디 자푸라 발전소 8400억원 수주

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2029년 준공 목표…330MW 전력 생산

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 두산에너빌리티가 사우디아라비아 자푸라 열병합발전소 2단계 건설공사를 약 8400억원 규모로 수주했다.

두산에너빌리티는 1일 한국전력공사·사우디 아람코 컨소시엄과 건설공사 계약을 체결했다고 밝혔다. 한국전력공사는 사업개발과 운영을 담당하고, 두산에너빌리티는 설계부터 기자재 공급, 설치, 시공, 시운전까지 EPC(설계·조달·시공) 방식으로 진행한다.

자푸라 발전소는 사우디 수도 리야드에서 동쪽으로 약 400km 떨어진 가스전 인근에 건설된다. 2029년 준공을 목표로 하며, 완공 시 330MW의 전력과 시간당 465톤의 증기를 생산해 인근 가스전에 공급할 예정이다. 주요 설비인 스팀터빈은 두산에너빌리티 자회사인 두산스코다파워에서 제작·공급한다.

두산에너빌리티가 건설공사 계약을 체결한 사우디 자푸라 열병합발전소 2단계 위치 [사진=두산에너빌리티]

두산에너빌리티는 2022년 같은 프로젝트의 1단계 공사를 수주한 바 있다. 이현호 Plant EPC BG장은 "1단계에 이어 2단계 사업까지 수주했다"며 "축적된 기술력을 바탕으로 중동 시장 공략을 강화하겠다"고 말했다.

두산에너빌리티는 최근 중동에서 대형 프로젝트를 잇따라 수주하고 있다. 지난해에는 카타르 수전력청과 약 2900억원 규모의 피킹 유닛 가스발전소(2월), 사우디의 루마1·나이리야1 가스복합발전소 약 2조2000억원 규모(3월), PP12 가스복합발전소 약 8900억원 규모(3월) 건설공사 계약을 체결했다.

y2kid@newspim.com