[AI 인사이트] 엔비디아·MS, 'AI PC 시대' 전격 선언… 데이터센터 넘어 개인 PC로 AI 이동

"챗봇 시대 끝"… AI가 직접 업무 수행

AI 비용 폭증 해결책은 'AI PC'

엔비디아, GPU 넘어 종합 AI 플랫폼 기업으로 확장

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 인공지능(AI) 반도체 시장을 장악한 엔비디아(NVDA)가 마이크로소프트(MSFT)와 손잡고 'AI PC 시대'를 선언했다. 단순히 새로운 노트북용 칩을 출시한 것이 아니라, 그동안 데이터센터에 집중돼 있던 AI 권력을 개인용 컴퓨터(PC) 안으로 옮기겠다는 전략이다.

월가에서는 이번 발표를 AI 산업의 새로운 전환점으로 평가하고 있다. 지금까지 AI 산업이 데이터센터와 클라우드 중심으로 성장했다면, 앞으로는 AI가 사용자의 PC 안에서 직접 업무를 수행하는 '에이전트 AI(Agentic AI)' 시대로 진입할 것이라는 분석이다.

젠슨 황 엔비디아 CEO는 1일 대만 타이베이에서 열린 '컴퓨텍스 2026' 기조연설에서 회사의 차세대 PC용 AI 프로세서 라인업과 온디바이스 AI 가속 기술을 전격 공개했다. 마이크로소프트도 이를 적극 수용한 차세대 '코파일럿+(Copilot+) PC' 라인업을 선보이며 AI PC 시장 공략에 속도를 냈다.

이번에 공개된 플래그십 AI PC 칩셋은 최대 128GB 수준의 통합 메모리를 지원하며, 최대 1200억 개 매개변수(Parameter) 규모의 AI 모델을 외부 서버 연결 없이 PC 내부에서 직접 구동할 수 있도록 설계됐다.

엔비디아 로고 [사진=블룸버그통신]

◆ "챗봇 시대 끝"… AI가 직접 업무 수행

이번 발표의 핵심은 단순한 AI 기능 강화가 아니다. 지금까지 AI는 사용자의 질문에 답변하는 챗봇 형태가 중심이었다. 사용자가 질문을 입력하면 데이터센터에 있는 AI 서버가 답을 생성해 다시 보내주는 방식이다.

하지만 엔비디아와 마이크로소프트는 앞으로 AI가 이메일 작성, 문서 분석, 보고서 작성, 일정 관리, 데이터 처리 등 실제 업무를 유기적으로 수행하는 'AI 에이전트'로 진화할 것으로 보고 있다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 "지난 40년 동안 사람들은 앱을 실행하고 클릭하고 타이핑했지만, 이제는 사용자가 질문하면 PC가 직접 일을 수행하게 될 것"이라고 말했다. 업계에서는 이를 스마트폰 등장 이후 가장 큰 PC 패러다임 변화로 평가하고 있다.

◆ AI 비용 폭증 해결책은 'AI PC'

엔비디아와 마이크로소프트가 AI를 PC 안으로 옮기려는 가장 큰 이유는 '비용' 때문이다.

현재 대부분의 AI 서비스는 클라우드 데이터센터에서 작동한다. 하지만 AI 에이전트가 하루 종일 문서를 읽고 이메일을 작성하며 데이터를 분석하게 되면 클라우드 사용량이 급증하게 된다. 결국 기업들의 AI 운영 비용도 크게 늘어날 수밖에 없다.

이에 따라 마이크로소프트는 AI를 데이터센터가 아닌 PC 내부에서 직접 실행하는 '온디바이스 AI(On-device AI)' 전략을 추진하고 있다. 시장에서는 AI PC가 본격 확산될 경우 기업들의 AI 도입 비용 부담을 낮추고 AI 활용 범위를 크게 확대할 수 있을 것으로 보고 있다.

◆ 엔비디아, GPU 넘어 종합 AI 플랫폼 기업으로 확장

이번 발표는 엔비디아가 단순한 GPU 기업에서 종합 AI 플랫폼 기업으로 진화하고 있음을 보여준다. 그동안 엔비디아는 AI 데이터센터용 GPU 시장을 사실상 독점하며 세계 최고 시가총액 기업으로 성장했다. 그러나 AI 에이전트 시대에는 GPU뿐 아니라 CPU와 네트워크, 소프트웨어 플랫폼까지 중요해지고 있다.

엔비디아는 이날 차세대 AI 플랫폼인 '루빈(Rubin)'의 양산 및 생태계 확장 계획도 함께 발표했다. 미국의 천문학자 베라 루빈의 이름을 딴 '루빈' 플랫폼은 차세대 GPU와 자체 CPU인 '베라(Vera)'를 결합한 초고속 데이터 처리 시스템이다.

엔비디아는 AI 산업이 단순히 AI 모델을 학습시키는 단계를 넘어, 실제 기기에서 추론하고 업무를 수행하는 단계로 완벽히 진입했다고 판단하고 있다.

◆ 서비스나우 급등한 이유는… "AI 직원도 관리해야"

이번 발표 이후 서비스나우(NOW) 주가가 급등한 것도 같은 맥락이다. 서비스나우는 엔비디아와 협력하여 고도화된 'AI 에이전트 관리 및 거버넌스 플랫폼'을 공개했다. 이 플랫폼은 AI가 읽은 파일과 실행한 명령어, 접근한 시스템을 모두 기록하고 통제하는 역할을 한다.

업계에서는 이를 'AI 직원의 관리자' 혹은 'AI 직원 전용 운영체제'로 부른다. 지금까지 기업들이 사람 직원을 관리했다면, 앞으로는 안전성과 보안을 위해 AI 직원도 관리해야 하기 때문이다.

월가에서는 AI 산업의 다음 단계가 "누가 더 좋은 AI를 만드느냐"가 아니라 "누가 AI 에이전트를 안전하게 운영하고 관리하느냐"로 이동할 것으로 보고 있다.

◆ 삼성전자·SK하이닉스 고용량 D램 수혜 가능성

국내 반도체 업계에도 긍정적인 영향이 예상된다. 기존 노트북은 16~32GB 메모리면 충분했지만, 인터넷 연결 없이 고성능 AI 에이전트를 원활하게 구동하려면 64GB 이상, 고급형 제품은 128GB 이상의 메모리가 필수적이다. 실제로 온디바이스 AI PC 플랫폼들은 최대 128GB 수준의 통합 메모리 환경을 지원하기 시작했다.

이에 따라 시장에서는 AI 데이터센터용 고대역폭메모리(HBM) 수요가 견고하게 유지되는 가운데, LPCAMM2나 LPDDR5X 등 AI PC용 고용량·고성능 D램 수요가 새롭게 추가될 것으로 보고 있다.

결국 AI 산업은 데이터센터와 AI PC라는 두 축으로 성장하게 되며, 이에 따라 엔비디아(NVDA), 마이크로소프트(MSFT), 서비스나우(NOW), TSMC(TSM)는 물론 삼성전자와 SK하이닉스까지 새로운 수혜 기업으로 부상할 가능성이 커지고 있다는 분석이 나온다.

koinwon@newspim.com