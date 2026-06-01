국방부 국방전산정보원장 등 10개 개방형 직위 공모…민간 전문가 영입 확대

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행안부 비상대비정책국장·질병청 감염병연구소장 등 포함

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 국방·비상대비·감염병 연구·통상분쟁 대응 등 주요 분야의 전문성을 강화하기 위해 개방형 직위 10개를 공개 모집한다.

인사혁신처는 1일 '2026년 6월 개방형 직위 공개모집'을 실시한다고 밝혔다.

이번 공모는 국방부와 행정안전부, 국가보훈부, 질병관리청 등 9개 부처를 대상으로 진행되며, 고위공무원단 4개 직위와 과장급 6개 직위에 대한 채용이 이뤄진다.

정부세종청사 인사혁신처 전경 [사진=뉴스핌DB]

개방형 직위는 전문성이 요구되거나 효율적인 정책 수립을 위해 공직 내·외부를 대상으로 공개 모집하는 제도다.

이번 공모 대상 고위공무원단 직위는 국방부 국방전산정보원장, 행정안전부 비상대비정책국장, 국가보훈부 국립대한민국임시정부기념관장, 질병관리청 국립보건연구원 국립감염병연구소장 등 4개다.

국방전산정보원장은 국방정보체계 구축과 신기술 적용 등을 총괄하며, 국방기획관리와 정보화·전산·정보통신 분야 경력자가 지원할 수 있다.

행안부 비상대비정책국장은 국가동원업무와 민방위·비상대비 정책을 총괄하는 자리로 관련 분야 민간 전문가만 지원 가능하다.

보훈부 국립대한민국 임시정부기념관장은 임시정부 관련 전시·연구·기념사업을 총괄하며 독립운동사와 박물관학, 문화진흥사업 분야 경력자가 지원할 수 있다.

국립감염병연구소장은 감염병 연구개발(R&D)과 백신·치료제 개발 협력체계 구축 등을 담당하며 의학·보건학·약학 분야 민간 전문가를 대상으로 모집한다.

과장급 직위로는 과학기술정보통신부 우정사업본부 준법감시담당관, 법무부 대구소년원 의무과장, 국방부 국방홍보원 방송뉴미디어부장, 산업통상자원부 통상분쟁대응과장, 농촌진흥청 국립식량과학원 맥류작물과장, 해양경찰청 해양경찰정비창장 등이 포함됐다.

이 가운데 우정사업본부 준법감시담당관, 국방홍보원 방송뉴미디어부장, 산업부 통상분쟁대응과장 등은 해당 분야 전문성을 갖춘 민간 인재만 지원할 수 있다.

인사처는 특히 행안부 비상대비정책국장, 질병청 국립감염병연구소장, 우정사업본부 준법감시담당관 등 5개 직위는 민간의 전문성과 경험을 적극 활용하기 위해 민간인만을 대상으로 공개 모집한다고 설명했다.

개방형 직위 원서 접수는 오는 11일까지 진행된다. 서류전형과 면접, 역량평가 등을 거쳐 최종 선발하며, 자세한 내용은 국가공무원 채용시스템과 각 부처 누리집에서 확인할 수 있다.

abc123@newspim.com