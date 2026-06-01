[6·3 지선 대구]우원식 전 국회의장, 1일 대구 수성못 출격....박정권 후보 지지 유세

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힘 있는 여당 네트워크로 수성구 현안 속도감 있게 해결

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=우원식 전 대한민국 국회의장이 1일 오후 3시 대구 수성못에서 박정권 수성구청장 후보를 지원하는 대규모 지지 유세에 나선다.

우 전 의장은 국회의장 임기 종료 직후 대구로 내려와 박 후보의 선거 지원에 박차를 가할 예정이다. 이는 국회의장 정책비서관을 지낸 박 후보에 대한 우 전 의장의 두터운 신뢰를 드러내는 대목이다.

박정권 후보는 중앙 정치에서의 풍부한 경험과 지역 정치에 대한 깊은 이해로 준비된 일꾼으로 평가받고 있다. 따라서 우 전 의장의 전폭적인 지지 방문은 박 후보의 중앙과 지역을 아우르는 역량 강화를 돕는 계기가 될 것으로 보인다.

우원식 전)국회의장이 1일 대구 수성못 출격해 박정권 후보 지지 유세를 펼친다.[사진=박정권 선거사무소]2026.06.01 yrk525@newspim.com

특히 우 전 의장은 이번 유세에서 국회와 정부, 수성구청을 연결하는 '가교 역할'을 자처하며 박 후보의 정책 공약 실현을 지원할 것으로 기대된다.

박 후보는 "임기를 마치고 한걸음에 대구로 달려와 주신 우원식 전 의장님께 감사드린다"며 "전 의장님의 든든한 지원과 여당의 강력한 네트워크를 통해 수성구의 중요한 현안들을 빠르게 해결하겠다"고 자신감을 표명했다.

또한 그는 "중앙 정치에서 쌓은 경험과 인적 네트워크를 수성구 발전에 쏟아붓겠다"며 지지를 요청했다.

박 후보 측은 이번 우 전 의장의 지지 유세가 수성구민들에게 박정권 후보의 중앙 정치 경쟁력을 확고히 각인시키는 중대한 계기가 될 것으로 봤다.

yrk525@newspim.com