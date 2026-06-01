애플뮤직 '제인 로우 쇼', 폴 매카트니 듀엣 비화 공개

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애플뮤직 '제인 로우 쇼' 출연

신보 제작 과정 및 비틀스 시절 회고

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 애플뮤직은 영국 싱어송라이터 폴 매카트니(Paul McCartney)가 자사 프로그램 '제인 로우 쇼(The Zane Lowe Show)'에 출연해 신보 제작 과정과 음악 활동에 대한 이야기를 공개했다고 밝혔다.

[이미지=애플뮤직] '제인 로우 쇼'에 출연해 신보 공개한 폴 매카트니

이번 방송에서 매카트니는 새 앨범 'The Boys of Dungeon Lane'의 작업 과정과 영감, 링고스타(Ringo Starr)와의 첫 공식 듀엣곡 'Home to Us' 제작 과정 등을 소개했다.

매카트니는 해당 곡이 자신과 링고 스타가 각각 영국 리버풀의 스피크(Speke)와 딩글(Dingle)에서 자란 경험을 바탕으로 만들어졌다고 설명했다. 그는 두 사람이 어린 시절을 보낸 지역에 대한 기억과 정서를 곡에 담았다고 말했다.

또한 녹음 과정에서 링고 스타가 가이드 보컬의 의도를 다르게 이해했던 일화도 소개했다. 매카트니는 곡 전체를 함께 부르기를 원했고, 이후 두 사람이 번갈아 노래를 부르는 형태로 곡이 완성됐다고 설명했다.

방송에서는 창작 방식의 변화에 대한 이야기도 이어졌다. 매카트니는 과거에는 아이디어를 기억하기 위해 곡을 끝까지 완성해야 했지만, 현재는 휴대전화에 멜로디와 아이디어를 기록하며 작업하고 있다고 밝혔다.

이와 함께 매카트니는 팬들과의 소통 방식, 음악 활동에 대한 생각, 그리고 비틀즈(The Beatles) 시절의 경험도 공유했다. 그는 조지 해리슨(George Harrison), 존 레논(John Lennon)과 함께했던 기억을 회상하며 당시 경험이 음악 활동에 영향을 줬다고 말했다.

매카트니는 현재도 새로운 음악 작업을 이어가고 있으며, 지속적으로 아이디어를 기록하며 창작 활동을 이어가고 있다고 밝혔다.

[이미지=애플뮤직] '제인 로우 쇼'에 출연해 신보 공개한 폴 매카트니

whitss@newspim.com