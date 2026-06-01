건보공단, '2026 건강보험 글로벌 포럼' 개최…'건강노화' 방안 논의

미주·유럽 전문가 300명 참석

고령사회 돌봄 패러다임 제시

공단 "글로벌 표준 선도할 것"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 기대수명을 늘리는 것을 넘어 독립적이고 존엄한 노후를 가능하게 하는 '건강노화' 실행 방안을 모색하는 '2026년 건강보험 글로벌 포럼(NHIS Global Forum 2026)'이 개최된다.

국민건강보험공단은 오는 2일까지 서울 강남구에 있는 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 '2026년 건강보험 글로벌 포럼'을 개최한다고 1일 밝혔다.

정기석 건보공단 이사장(앞줄 왼쪽에서 6번째)이 6월 1일 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 세계보건기구(WHO) 및 국내·외 보건의료 전문가들과 'NHIS Global Forum 2026'을 개최하고 있다. [사진=국민건강보험공단]

이번 포럼에는 세계보건기구(WHO)뿐 아니라 미주·유럽·아시아 등 주요 국가의 보건의료·장기요양 전문가 등 약 300명이 참석한다. 건보공단은 단순히 오래 사는 것을 넘어 주체적인 기능 유지와 존엄한 노후를 가능하게 하는 '건강노화' 실행 방안에 대해 집중 논의한다.

첫째 날에는 고령자의 신체·정신적 기능을 유지하는 '내재적 역량' 개념을 중심으로 건강노화 정책과 돌봄 체계 발전 방향을 모색한다. 존 비어드(John Beard) 미국 컬럼비아대 교수는 전 세계 고령화 전략의 모범이 되는 '내재적 역량(Intrinsic Capacity)' 개념을 최초로 정리해 기조연설을 맡는다. 비어드 교수는 오래 사는 것보다 노년기 신체·정신적 능력을 유지해 독립적인 삶을 유지할 수 있도록 돕는 사회적 인프라와 예방 중심 패러다임의 중요성을 강조한다.

이어 건보공단은 고령층 질병 예방과 선제적 건강관리를 위한 '내재적 역량 관리 중심의 NHIS 건강증진사업 성과'를 발표한다. 이윤환 아주대 교수를 좌장으로 중국·태국·덴마크 등 각국의 전문가들은 노쇠예방을 위한 건강노화 전략에 대한 패널토론을 연다.

두 번째 세션에서는 노년기 기능 저하 전환기 관리 전략과 지역사회 중심 노쇠관리 모델에 대한 심도 깊은 논의가 펼쳐진다. 분당서울대병원, 부산대 예방의학교실, 일본 쓰쿠바대 등 국내외 전문가들이 모인다.

둘째 날에는 복합적인 욕구를 가진 고령자의 지역사회 통합지원 방안과 존엄한 삶의 마무리를 지원하는 생애 말기 케어 전략이 논의된다. 건보공단은 의료·요양·돌봄을 연결하는 '통합판정체계'를 소개하고 일본, 미국, 중국의 돌봄 사례와 경험을 공유한다. 생애 말기 케어를 위한 각 국의 정책 방향도 제시한다.

WHO는 전 세계 고령자에게 양질의 돌봄 표준을 보장하기 위한 'WHO글로벌 장기요양 표준 지침'을 소개한다. 별도 세션에서는 한국 장기요양(돌봄) 제도 운영 경험을 글로벌 표준에 반영하기 위한 토론을 진행할 계획이다.

정기석 건보공단 이사장은 "초고령사회에서 우리가 지향해야 할 궁극적인 목표는 단순히 기대수명을 연장하는 것이 아니라 노년의 전 과정에서 삶의 의미와 존엄을 유지할 수 있도록 하는 것"이라며 "질병 예방과 건강증진에서부터 지역사회와 연계된 통합돌봄에 이르기까지 국민 모두가 건강하고 존엄한 노년을 누리기 위한 방향성을 제시할 것"이라고 강조했다.

이어 "한국이 구축해 온 선진적인 보건·돌봄 연계 모델을 국제사회와 적극 공유할 것"이라며 "WHO 등 국제기구와의 연대를 통해 초고령사회 대응을 위한 글로벌 표준을 선도해 나가겠다"고 했다.

sdk1991@newspim.com